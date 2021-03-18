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Dünya Müslüman kızı tehdit eden okuldan geri adım
Dünya

Müslüman kızı tehdit eden okuldan geri adım

İngiltere’de uzun etek giyen Müslüman öğrencinin ailesini mahkemeye vermek ile tehdit eden okul özür dileyerek, geri adım attı.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 12:43:00 -
Müslüman kızı tehdit eden okuldan geri adım

Münübe Yılmaz

İngiltere’de uzun etek giyen Müslüman öğrencinin ailesini mahkemeye vermek ile tehdit eden okul geri adım attı. Londra’nın batısındaki Uxbridge Lisesi’nde okuyan 12 yasındaki Siham Hamud’u diz boyu etek giymediği için her gün eve geri gönderen okul, kız öğrencinin devamsızlık yapmasına sebebiyet verdikleri için ailesini mahkemeye vermekle tehdit etmişti. Siham’ın ailesi ise kısa boy eteklerin inançlarına aykırı olduğunu belirterek okul idaresinin tavrına itiraz etmişti. Aileyi dava açmak ile tehdit eden okul yönetimi, üç ay sonra geri adım atarak mahkemeye başvurmama kararı alarak, aileye bir özür mektubu gönderdi. Siham’ın babası İdris Hamud, sıkıntılı günlerden sonra duydukları bu haberin kendilerini rahatlattığını belirterek “Siham, okul üniformasının tarzına uygun olacak şekilde ayak bileği uzunluğunda bir etek giyerek okula devam edebileceği için çok mutluyuz” ifadesinde bulundu. Okula yıllardır uzun etek giyerek giden Siham geçtiğimiz aralık ayında öğretmenlerinin kıyafetlerinin yanlış olduğunu söylemesi üzerine büyük şaşkınlık yaşadığını “Bana yapılanlar kendimi dışlanmış hissettiriyor çünkü arkadaşlarımı göremiyorum. Beni dinim yüzünden kabul etmiyorlar ve bu yanlış. İnancımın gereğine göre giyinemeyeceğim için kafam karıştı ve rahatsız oldum” demişti.

 

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