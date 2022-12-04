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Dünya Müslüman Kardeşler'den Doğu Türkistan çağrısı!
Dünya

Müslüman Kardeşler'den Doğu Türkistan çağrısı!

Müslüman Kardeşler (İhvan) Sözcüsü Talat Fehmi, Çin'in Doğu Türkistan'a yönelik zulmüne ilişkin İslam ülkelerine çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-12-04 22:45:00 - 2022-12-04 22:59:00
Müslüman Kardeşler'den Doğu Türkistan çağrısı!

 Yeniakit.com.tr 

Çin'in Doğu Türkistan zulmüne yönelik açıklamada bulunan Müslüman Kardeşler (İhvan) Sözcüsü Talat Fehmi, İslam ülkelerine seslendi.

Çin zulmünü kınadıklarını belirten Fehmi, İslam ülkelerine şu çağrıda bulundu:

Yıllardır Çin işgali altında olan Doğu Türkistanlı Müslümanlara yönelik uygulanan baskı ve zulümleri kınıyor, İslam halklarını din kardeşlerini desteklemeye yönelik protestolar yapmaya çağırıyoruz.

Müslüman Kardeşler (İhvan) Sözcüsü Talat Fehmi

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