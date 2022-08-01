Müslüman Kardeşler 'siyasetten çekilme' açıklamasını yalanladı
Müslüman Kardeşler (İhvan), siyasetten çekileceklerine ilişkin açıklamanın gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Müslüman Kardeşler (İhvan) teşkilatı, siyasetten çekileceklerine yönelik açıklamalara netlik kazandırdı.
İhvan'ın merkez teşkilatınca yapılan açıklamada, grup adına "Rehberlik Konseyi Başkanı" sıfatıyla Reuters'a konuşan İbrahim Münir'in sözlerinin İhvan'ı temsil etmediği vurgulandı.
Londra'da yaşayan Münir'in 2021 yılının Ekim ayından bu yana görevlerinden alındığı belirtilirken, grubun genel mürşidinin halen, hapisteki Muhammed Bedi olduğu, Bedi adına görevi bir heyetin yürüttüğü dile getirildi.
İhvan, teşkilatın şiddetten uzak durma politikasının sürdüğünü vurgularken, "siyasi mücadeleden çekilme" gibi bir tartışmanın ise gündemlerine gelmediğini söyledi.
İhvan'ın açıklamasında, grubun birinci önceliğinin İhvan mensubu mahkumların durumu olduğunun altı çizildi.