Müslüman kadına alçak saldırı

Rusya’ya bağlı Tataristan özerk bölgesinde Müslüman bir kadın, yolda yürüdüğü esnada İslam karşıtı bir ırkçı saldırıya maruz kaldı.

İslam karşıtı saldırıları belgeleyen aktivist oluşum DOAM'ın (Documenting Oppression Against Muslims-Müslümanlara Karşı Zulmü Belgelendirme) aktardığı video görüntülerinde, Müslüman kadının saldırıya uğradığı anlar görülüyor.

Rusya'ya bağlı Tataristan'ın Tübenkama (Nizhnekamsk) şehrinde kaydedildiği belirtilen görüntülerde, Müslüman bir kadının çocukları ve bebeğiyle parkta yürüdüğü esnada saldırıya uğradığı görülüyor.

Kadına arkadan yaklaşan saldırgan, önce arkadan attığı tekmeyle kadını yere düşürüyor, daha sonra ise yere düşen kadını, çocuklarının gözü önünde tekmelemeye devam ediyor.

Gözaltına alındı

Saldırganın bir süre sonra gözaltına alındığı belirtildi.

Rusya, dünya üzerinde İslam karşıtı saldırılara yol açan ideolojilerin merkezlerinden biri olarak biliniyor.

İslam karşıtı ve aşırı sağ ideolojiler ve bunların mensuplarının beslendiği önemli bir merkez olan Rusya, özellikle internet ve sosyal medyada İslam karşıtı fikirlerin yayılmasına ön ayak olan devletler arasında.

Daha önce, 15 Mart 2019'da Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde bir camide 50 Müslümanı katleden Brenton Harrison Tarrant'ın silahının üzerinde, aşırı sağ ve İslam karşıtlığı üzerindeki Rus etkisini gösteren ifade ve adlar yer aldığı dikkat çekmişti.

Kaynak: Mepa News