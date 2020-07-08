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Dünya

Müslüman kadına alçak saldırı

Tataristan'da Müslüman bir kadın çocuklarıyla yürüdüğü sırada sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı.

Yeniakit Publisher
2020-07-08 10:55:00 - 2020-07-08 11:15:01

Rusya’ya bağlı Tataristan özerk bölgesinde Müslüman bir kadın, yolda yürüdüğü esnada İslam karşıtı bir ırkçı saldırıya maruz kaldı.

İslam karşıtı saldırıları belgeleyen aktivist oluşum DOAM'ın (Documenting Oppression Against Muslims-Müslümanlara Karşı Zulmü Belgelendirme) aktardığı video görüntülerinde, Müslüman kadının saldırıya uğradığı anlar görülüyor.

Rusya'ya bağlı Tataristan'ın Tübenkama (Nizhnekamsk) şehrinde kaydedildiği belirtilen görüntülerde, Müslüman bir kadının çocukları ve bebeğiyle parkta yürüdüğü esnada saldırıya uğradığı görülüyor.

Kadına arkadan yaklaşan saldırgan, önce arkadan attığı tekmeyle kadını yere düşürüyor, daha sonra ise yere düşen kadını, çocuklarının gözü önünde tekmelemeye devam ediyor.

Gözaltına alındı

Saldırganın bir süre sonra gözaltına alındığı belirtildi.

Rusya, dünya üzerinde İslam karşıtı saldırılara yol açan ideolojilerin merkezlerinden biri olarak biliniyor.

İslam karşıtı ve aşırı sağ ideolojiler ve bunların mensuplarının beslendiği önemli bir merkez olan Rusya, özellikle internet ve sosyal medyada İslam karşıtı fikirlerin yayılmasına ön ayak olan devletler arasında.

Daha önce, 15 Mart 2019'da Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde bir camide 50 Müslümanı katleden Brenton Harrison Tarrant'ın silahının üzerinde, aşırı sağ ve İslam karşıtlığı üzerindeki Rus etkisini gösteren ifade ve adlar yer aldığı dikkat çekmişti.

Kaynak: Mepa News

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Yorumlar

SEN ERKEKMİSİN ŞEREFSİZ

SİZİN GÜCÜNÜZ ÇOCUK VE KADINLARA YETER ZATEN.SEN SALDIRDIN DİYE HİÇBİR MÜSLÜMAN DİNİNDEN DÖNMEZ.KİMSENİN YAPTIĞI YANINIA KALMAZ.ELBET BİRGÜN HESABI SORULUR.
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6543

rusya alçağınada rabbim er geç onada hakkıyla hükmünü verecektir bu bilinen birde rus medyalarına hiçbir haber ırkçılık islamifobiya konusundan yapılmaması için rus devleti sıkıştırıyor allah rusyayı kahroperişan etsin amin
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