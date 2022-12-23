Müslüman izzetini nasıl muhafaza eder? Merhum Ömer Nasuhi Bilmen Hocaefendi'nin ince hassasiyeti!

İstanbul Müftülüğü görevindeki merhum Ömer Nasuhi Bilmen Hocaefendi'nin makamında ağırladığı bir kafiri misafir ederken ağırladığı tutum, Müslümanlara izzetlerini korumak için önemli bir örnek oldu.

Merhum Ömer Nasuhi Bilmen Hocaefendi’nin İstanbul Müftüsü olduğu bir zaman, bir kafir, bir meseleyi görüşmek üzere Hocaefendi’nin yanına gelecekti. Merhum, yaverine "ben başka bir odaya geçiyorum, o geldiğinde bana haber ver geleyim" diyordu.

Gelecek olan adam gelip odaya oturdu. Yaveri haber verince merhum Hocaefendi de odaya girdi. Bekleyen adam ayağa kalktı, tokalaştılar, oturup meseleyi konuştuktan sonra adam gitti.

Yaveri hocaya merak edip başka odaya geçmesinin hikmetini sorduğunda şöyle dedi:

Ben odada kalsaydım o geldiğinde ayağa kalkmak zorunda kalırdım, ben Müslümanım o ise kafir, bu ise kafire tazim etmek olurdu ama ben sonradan odaya girince o benim için yani bir Müslüman’a tazim ederek ayağa kalkmak durumunda kaldı.