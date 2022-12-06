Müslüman iş yeri sahibinden İngiliz hırsıza insanlık dersi!

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İngiltere'de bir İngiliz genç cep telefonu dükkanından telefon çalmaya çalıştı.

Birkaç model inceleyen İngiliz genç, gözüne kestirdiği telefonla aniden dışarı kaçmaya çalıştı.

Kapı kilitli olduğu için dışarı çıkamayan genç, dükkan sahibi tarafından sakinlikle karşılandı. İş yeri sahibi telefonunu geri alırken, İngiliz genç mahçub bir şekilde dükkandan ayrıldı.

Yaşanan olayı sosyal medya hesabından paylaşan Müslüman iş yeri sahibi, gence, "Şu anda hepimiz zor zamanlardan geçiyoruz. İhtiyaç sahibiysen lütfen bize ulaş" diye seslendi.

Onu neden dövmediğini ya da polise şikayet etmediğini soranlara da cevap veren Müslüman iş yeri sahibi, Efendimiz'in (sav) hadislerini aktararak şu ifadeleri kullandı:

Başkalarına merhamet et, merhamet göreceksin.

Başkalarını bağışla. Allah da seni bağışlayacaktır.

Kaynak: Daily İslamist