Müslüman halklar yılbaşı mı kutlayacak? Gazze'de son 24 saatin bilançosu açıklandı!
Çoğunluğu Müslüman olan Türkiye'de yılbaşı hazırlıkları tam gaz sürerken, siyonist İsrail Gazze'de son 24 saatte 64 Filistinliyi şehit etti.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik bombardımanı 86 gündür devam ediyor.
Bölgenin dört bir yanına aralıksız bomba yağdıran İsrail ordusu çoğu çocuk ve kadın binlerce Filistinliyi katlederken, dünya bu gerçeklere karşı üç maymunu oynuyor.
Saldırılar güneyde yoğunlaşsa da İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi’nin geneline yönelik düzenlediği saldırılarında 64 Filistinli hayatını kaybetti, 186 Filistinli ise yaralandı.
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Yılbaşı kutlayacaklar bunu bir düşünsün: Bir yanda şehit haberleri, bir yanda Gazze’de yaşananlar varken... Bu yıl neyi kutlayacaksınız?