Müslüman gazeteciler polisin hedefinde!

Hindistan'da polis, Müslüman gazeteci Muhammed Zübeyir'i 2018'de Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda Hinduların dini hassasiyetlerini küçümsediği iddiasıyla başkent New Delhi'de gözaltına aldı.

Hindistan'da bir Twitter kullanıcısının, Hindu maymun tanrısı Hanuma'nın adının bir otele verilmesi hakkında yaptığı yorumlar sebebiyle Zübeyir'i polise şikayet etmesi sonrası gazeteci hakkında işlem başlatıldığı ifade edildi.

El Cezire'ye konuşan polis sözcüsü Suman Nalwa, Zübeyir'in Hindistan Ceza Kanunu'nun 153'üncü maddesini (isyan çıkarmak amacıyla provakasyon yapmak) ve 295A maddesini (dini duyguları zedelemeye yönelik kasıtlı ve kötü niyetli eylemler) ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığını söyledi.

Zübeyir hakkında tutuklama kararı çıkarılmadan ivedikle başkentte gözaltına alındığı ve gözaltı süreci içerisinde polisin Zübeyir'in yakınlarına yeterli açıklamada bulunmadığı belirtildi.

Zübeyir'in yıllardır yönettiği bir teyit platformunda, iktidardaki BJP destekli Hindu haber sitelerinin sahte haberlerini ortaya çıkardığı ve çalışmaları nedeniyle kendisi hakkında soruşturmalar başlatıldığı biliniyor.

Hindistan'da muhalif gazeteciler hedefte

Sınır Tanımayan Gazeteciler 2022 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde Hindistan 150'inci sırada yer alıyor.

İnsan hakları örgütleri, Hindistan yetkililerinin hükümet politikalarını eleştirdikleri gerekçesiyle gerçekçi olmayan suçlamalarla gazeteciler hakkında soruşturma başlattığını ifade ediyor.

Kaynak: Mepa News