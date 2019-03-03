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Müslüman erkek ve kadınlar 8 Mart'ta meydanlara iniyor

'Türkiye Aile Meclisi' öncülüğünde, İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasa başta olmak üzere aile kurumunun altını adeta dinamitleyen yasaların kaldırılması için 8 Mart Cuma günü ülke genelinde namazın ardından basın açıklaması ve dua yapılacak.

03 Mart 2019 Pazar 09:09
Müslüman erkek ve kadınlar 8 Mart'ta meydanlara iniyor

Türkiye Aile Meclisi, 8 Mart 2019 tarihinde Cuma namazının ardından İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasa gibi aile kurumun tehdit eden ve eşcinsel sapkınlığın önünü açan yasaların kaldırılması için ülke genelinde camilerde basın açıklaması ve dua yapacak.

Ülke genelinden katılım

"İstanbul Sözleşmesi iptal olsun, 6284 sayılı yasa kalksın, toplumsal cinsiyet eşitliği ve eşcinsellik terörü insanlık suçudur!" sloganıyla yapılacak olan basın açıklaması şu camilerde gerçekleştirilecek;

- İstanbul Sultanahmed Camii

- Ankara Hacı Bayram Camii

- Bursa Ulu Camii

- Diyarbakır Ulu Camii

- Şanlıurfa Halilrahman Camii

- Kayseri Meydan Camii

- Batman Fatih Camii

- Malatya Selatüsselam Camii

- Denizli Yeni Camii

- Kocaeli Yeşil Camii

- Konya Veysizade Camii

- Antalya Murat Paşa Camii

- Bolu Yıldırım Bayezid Camii

- Sakarya Orhan Camii ve

Her şehirden katılım...

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 09:09
  1. Batman
  2. Şanlıurfa
  3. Sakarya
  4. Malatya
  5. Konya
  6. Kocaeli
  7. Kayseri
  8. Diyarbakır
  9. Denizli
  10. Bursa
  11. Bolu
  12. Antalya
  13. Ankara
  14. Türkiye Aile Meclisi
  15. Cuma namazı
  16. 8 mart
  17. basın açıklaması
  18. İstanbul Sözleşmesi
  19. 6284 sayılı yasa

YORUM YAZ

  • mustafamustafa1 sa önce
    Sanki aile ilk kez kurulmuş gibi batıdan ithal kanunlarla tam bir cinayet işlenmektedir.İslam Hukuku ilkeleri nerede???Camiler-Diyanet sözüm ona akedemisyenler......İslam Aile Hukuku yok mu??? Sizin dininiz haşa eksik mi???Hani İslam Dini kıyamete kadar hayat nizamı idi???Kanun çıkaranların şüpheleri mi var???Ku'an-Sünnet-İcma- Kıyas neyin kaynağı???Müslüman hakim-savcı-avukat-akedemisyen sizi bunlar hiç ilgilendirmiyor mu???
  • Kazım Kazım 1 sa önce
    Son açıklanan boşanma verilerine bak sonra konuş Abdullah bey
  • Omer Omer 1 sa önce
    Müslümanların yapacağı daha önemli hizmetler varken böyle. ...... bir nedenle müslüman adını kullanarak sokağa çıkılmasını onaylamiyorum.Müslümanlar daha ciddî ve örnek olacak mevzularda ilgilenmelidir.
  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Bu yasa boşanmaların önüne geçiyor. Kalkarsa boşanmalar artar. Nafaka vermemek için boşanmayan çok. Boşanmaların artmasını istiyorsanız bu yasayı kaldırırsınız.
  • AnigzelAnigzel2 sa önce
    Hükümetin her konuda icraatarını anlıyorum sadece 6284 sayılı yasayı anlayamadım bu yasa nafaka alan kadın dahil aileye ve verene devlete yetim çocuklara hatta geleceğimize KASTEDİYOR buna nasıl göz yumuluyor anlamıyorum.

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