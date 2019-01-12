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Müslüman Devrimciler, Maduro'ya destek verdi! 'ABD'nin düşmanı, bizim dostumuzdur'

ABD yönetiminin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'yu hedef alan eleştirilerinin ardından Müslüman Devrimciler, 'ABD'nin düşmanı, bizim dostumuzdur' şeklinde paylaşımlarla Maduro'ya destek verdiler.

12 Ocak 2019 Cumartesi 16:45
Müslüman Devrimciler, Maduro'ya destek verdi! 'ABD'nin düşmanı, bizim dostumuzdur'

Donald Trump başkanlığındaki ABD yönetimi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'yu hedef alan eleştirilerinin dozunu artırarak ülkede yeni bir hükümet kurulmasının zamanının geldiğini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino, "Venezuela halkının, hukukun üstünlüğüyle yönetilen demokratik bir toplumda özgürce yaşamayı hak ettiğini" belirterek "Artık yeni bir hükümete usulüne uygun geçişin başlamasının zamanı. Ulusal Kongre'nin tüm Venezuelalılara anayasal hükümeti yeniden kurmak ve daha iyi bir gelecek inşa etmek için birlikte, barış içinde çalışma çağrısını destekliyoruz." ifadesini kullandı.

"Diplomatik ve ekonomik baskıyı sürdüreceğiz"

Palladino, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Abu Dabi ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Washington yönetiminin, Venezuela'da demokrasinin yeniden tesisi için diplomatik ve ekonomik baskıyı sürdüreceğini" sözlerine ekledi.

Venezuela'da Ulusal Kongre'nin Başkanı Juan Guaido dün Caracas'ta işlek bir cadde toplanan kalabalığa Nicolas Maduro'nun yerine geçici olarak devlet başkanlığı görevini yürütmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Ülkede 2017 yılında Yüksek Mahkeme, Ulusal Kongrenin yetkilerini elinden almıştı.

Yetkileri elinden alınan Ulusal Kongre ay başında yeni yılın ilk oylamasında, 35 yaşındaki genç siyasetçi Juan Guaido'yu başkanlığa seçmişti.

Guaido, yemin töreninin ardından yaptığı konuşmada, hapsedilen, öldürülen ve sürgüne giden muhalefet liderlerini hatırlatarak, "Şu an baskıcı bir rejim altında yaşıyoruz. Bizler Venezuela'da demokrasinin yeniden kurulabilmesi için her gün mücadele ediyoruz. Hukukun üstünlüğünün korunmasını, Venezuelalıların güvence altında olmasını istiyoruz. Çünkü biz insan hayatının değerli olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Muhalefet boykot etmişti

Venezuela'da, muhalefet partileri Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 6 yıllığına ikinci kez seçildiği seçimleri boykot etmişti. ABD, Kanada, Avrupa Birliği ve bazı Latin Amerika ülkeleri muhalefet partilerinin yokluğunda gerçekleşen seçimlerin sonuçlarını tanımayacaklarını açıklamıştı. 14 ülke seçimleri protesto etmek üzere Caracas'ta bulunan büyükelçilerini geri çağırmış, ABD Venezuela'ya yeni ekonomik yaptırımlar açıklamıştı.

Seçimi kazanan Devlet Başkanı Maduro, 10 Ocak'ta yemin ederek yeni görev dönemine başlamıştı.

Müslüman devrimciler Maduro'ya destek verdi

Venezuela'daki iç karışıklığın yankıları tüm düyada sürerken,  Müslüman devrimciler de, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek çıktı. Devrimciler sosyal medya hesaplarından, "ABD'nin düşmanı, bizim dostumuzdur" minvalinde paylaşımlarla bulunarak gündem oluşturdular.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 16:45
  1. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro
  2. Venezuela
  3. İç karışıklık
  4. ABD Maduro'yu devirmek istiyor
  5. Emperyalist ABD
  6. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino
  7. ABD-Venezuela ilişkileri
  8. Müslüman Devrimciler

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