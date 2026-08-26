Günde ne kadar su tüketilmeli? Sıvı kaybı böbrek taşı riskini artırıyor...

Daha önce taş düşürmüş olmanın tekrar taş oluşturma açısından daha yüksek riske işaret ettiğini söyleyen Gazel, yaz aylarında sıcaklık ve sıvı kaybının da eklenmesiyle riskin daha fazla önem kazandığını ifade etti. Gazel, "Ancak ‘bir kez taş düşüren mutlaka tekrar taş düşürür' demek de doğru değil. EAU verilerine göre ilk kez taş oluşturan kişilerde 5 yıllık nüks oranı yaklaşık yüzde 26 olarak bildiriliyor; tekrarlayan taş hastalarında risk belirgin şekilde daha yüksek. Genel olarak farklı çalışmalarda 5 yıllık tekrarlama riski yaklaşık üçte bir ile yüzde 50 arasında bildirilebiliyor. Bu nedenle daha önce taş düşürmüş bir kişinin özellikle yaz aylarında ‘Ben bunu daha önce yaşadım, yine yaşayabilirim' diyerek su tüketimine ve beslenmesine daha fazla dikkat etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.