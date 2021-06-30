Müslüman çocuğa terörist suçlaması

Levent Sonat

İngiltere’de hükümetin geçtiğimiz dönem uygulamaya koyduğu ‘Prevent’ (Önleme) isimli “radikallikle mücadele” programı, Müslümanları hedef alma uygulamasına dönüştü. Bu programa göre “radikal söylem ve davranışlarda” bulunanlar, herkes tarafından resmi makamlara şikâyet edilebilecekti.

Toplumu muhbircilik yapmaya ve paranoyaya sevk etmekle eleştirilen bu program sadece Müslümanların İslami fikirlerini hedef almak, radikalliği İslami fikirlere indirgemekle de İngiltere içinde ve dışında da eleştirilmişti.

Müslüman çocuğun cevabı şikâyet edilmesine yol açtı

İngiliz basınına göre ‘Prevent’ uygulamasının kurbanı bu defa bir Müslüman çocuk oldu. İngiltere’de bir ilkokulda sınıf öğretmeninin öğrencilere kendilerine büyük bir miras kaldığında ne yapacaklarını sorması üzerine Müslüman bir çocuğun verdiği cevap, çocuğun ‘Prevent’e şikayet edilmesine sebeb oldu.

Bu soruya cevap vermek için söz alan Müslüman çocuk, parayı muhtaçlara yardım olarak dağıtarak değerlendirebileceğini söyledi. Fakat öğretmen iki kelimenin telaffuz benzerliği sebebiyle “alms” (yardımlar) ifadesini “arms” (silahlar) ile karıştırarak Müslüman çocuğun muhtaç kişilere silah göndereceğini beyan ettiğini sandı.

“Terör şüphelisi” olarak şikayet edildiler

Mazlumlara yardımı “silah” algılayıp teröristlik olarak gören İngiliz sınıf öğretmeni, Müslüman çocuğu ve ailesini terörizm suçlamasıyla devletin ‘Prevent’ (Önleme) programına terör şüphelisi olarak ihbar etti. Müslüman çocuğu ve ailesini temsil eden avukat Atik Malik, The Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada, “Mazlum ve muhtaç insanlara yardım etmek gibi çok olumlu ve iyiliksever bir beyanda bulunan bir çocuk, ırkı ve dini sebebiyle yanlış anlaşılıyor ve teröristlik gibi bir suçlamayla devlete şikâyet ediliyor. Bu rezaletin sebebi ırkçılık, İslamofobi ve hukuksuz Prevent (Önleme) programının tâ kendisidir” dedi.

Baba: Hayatımız altüst oldu

Müslüman çocuğun ailesi bu suçlamanın çocuklarının siciline işlemesinden ve yakında başlayacağı ortaokul ve daha ileri eğitimlerinde karşısına çıkmasından endişe ettiklerini belirtiyorlar.

Konuyu mahkemeye taşıyan Müslüman aile şikâyetin geri alınmasını, yanlışlık yapıldığının itirafını, okul ve öğretmenin çocuktan özür dilemesini talep ediyor. Çocuklarının devlete terörist şüphesiyle şikâyetinin yaşamlarını ve zihinsel sağlıklarını etkilediğini söyleyen mühendis baba, “Bunun bir aile olarak üzerimizde büyük bir etkisi oldu. Karım bu olay olduğundan beri düzgün uyuyamadı” diye konuştu.

Ailenin avukatı çocuğun ailesiyle camiye gittiğini ve bunun da suç olmadığını söylerken, okul müdürü ise olaya müdahil olmayacağını ancak aileye destek almalarını tavsiye edebileceğini söyledi.

