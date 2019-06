‘Müslüman bir toplumda yaşamak büyük nimet’

Amerika’da doğup büyüyen bir arayış sonucu İslamla şereflenen Najla Tammy Kepler ile İslam’la tanışma hikâyesini ramazanı, bayramı, Türkiye’yi İstanbul’u, Müslümanları ve ümmeti konuştuk...

-Daha önce çok anlatmışsınızdır ama İslam’la tanışma hikâyenizi bir de bizim için paylaşır mısınız?

Hiç etrafınıza bakıp sordunuz mu, “Ya, ne kadar çok sıkıntı var. Bunlar için çözüm yok mu?” ya da “Hayatımın amacı ne?” veya “Ne yapmalıyım?”diye... İşte 16 yaşıma varınca bu ciddi sorgulamaya girdim. Eğitimde cevap bulmaya çalıştım. Genç olmamama rağmen anladım ki, eğitim topluma ve dünyaya bir yere kadar faydalı oluyor... Sonra belki dinimde cevapları bulabilirim diye düşündüm. Tevrat, İncil ve Zebur’u biraz daha okuyup öğrenmeye çalışıyordum. Ama olmadı... Annemin rahibiyle randevu aldım ve uzun bir soru listemle gittim, ama umudumu sarstı. “Aradığım bu değil” diye düşünerek kiliseye gitmekten vazgeçtim...

Bitmeyen arayışlar...

Yine Rabbimin var olduğuna, O’nun her şeyi bildiğine ve mutlaka her şeye cevapları olduğuna hiç süphe etmedim. Öylece O’na daha derinden bağlandım ve şu dua ile sık sık döndüm, “Ya Rab, bana hikmet ver.” Anlamak istedim. Huzur istedim...

-Müslüman olmanız bir duanın sonucu bir anlamda. Peki sonra hikmet kapıları nasıl açıldı?

Evet... Böyle 3 sene geçti. Ardından hikmete kavuştum. İlk damlasını İmam Nevevi’nin 40 hadis kitabıyla tattım. Ardından Teksas’taki Müslüman toplumunda bu hikmeti yaşanmış halinde görmeye başladım. Umudum parladı, coştu... Kur’an-ı Kerim’in saf Rabbimin sözleri olduğunu ve son Peygamberi ile iletilmiş son kitabı olup tam bir din, tam bir yol, tüm sorularımı cevaplayabilecek bir hayat, İslamiyet’in varlığını öğrenince hepsine sarılıp bırakmak istemedim. Elhamdulillah Müslüman oldum... Rabbim son nefesime kadar bu hikmeti öğrenmeye, daima kendisine sığınmayı ve dünyanın sorunlarına gerçek çözümlere ulaşmayı nasip etsin.

Türkiye medya kurbanı

-Burada yaşıyorsunuz. Türkiye hakkındaki düşünceleriniz nedir?

Evet, elhamdülillah, bu temmuz ayında 14 sene olacak.. Türkiyeli Müslümanlara gelince sanki bir çoğu bir sorgulama süreci içinde. Artık senelerce televizyon, sinema ve artık sosyal medya ile dünya kültürü tanık oldu ve etkilenmişler. Özellikle bu medya yoluyla Batı’ya karşı hayranlık oluşmuş. Batı kültürünün Türkiye’nin kendi kültürüne zıt yönleri (içki, uyuşturucu, evlilik dışı kız/erkek ilişkileri, eşcinselik) hele hele dinsizlik veya ilahsızlık düşünceleri yayıldı. Maalesef bu medya yolları ile resmin bütünü gösterilmiyor. Amerika hayatı renkli gösteriliyor. Oysa ki ABD birçok yönden çıkmaz içinde.

Amerika bitmiş!

-Amerikan toplumunun buhranlarından biraz bahseder misiniz?

Amerika’da aşırı büyük sorunlar var. İçki yüzde 40 cinayetlerin sebebi, her 4 kızdan biri pedofilia tacizi yaşıyor, her 6 kadından biri tecavüze uğruyor. Aile-komşuluk o kadar yıpranmış halde ki, yalnızlık inanılmaz yaygın. Yine her sene 40 bin kişiden fazla insan intihar ediyor. Bunları fark edince içim yandı, yanıyor ve çok ama çok üzülüyorum. Hiçbir insan bu travmaları yaşamamalı.

Ne yazık ki birçok Müslüman bunu farkında olmayıp, Batı’nın maddiyatına, bilimine, tıp ve teknolojisine bakarak hayran oluyor.

-Müslümanların örnek olamaması insanları nasıl etkiliyor sizce?

“Namaz kılan, yalan söyleyen, dedikodu yapan ya da kandırmak peşinde Müslüman varsa ben onlar gibi olmak istemiyorum” diyerek mükemmel dinimizin aslını tanımadan inancını kaybedenleri oluyor.

Allah yardımcımız olsun ki, gerçeği görmek nasip etsin. Görünce doğru hareketler ile ilerlemek nasip etsin. Samimi kalple Allah’tan cevapları aramak nasip etsin ki başarılı olalım hep beraber.

Türk insanı okumuyor

-Biraz da hayata dönelim... Türkiye’de günleriniz nasıl geçiyor, mutlu musunuz?

Türkiye’ye taşındığımdan beri birkaç şeyi çok net fark ettim.

1- Gençten büyüğüne kadar yabancıların hidayet öyküleri Türklere ilginç geliyor.

2- Türkiye’de okuma sevgisi az.

3- Okumayı sevdirecek, inanç ve ahlakımıza uygun kolay ve akıcı hikaye kitapları sayısı az.

4- Hele İngilizce öğrenmek isteyenleri için bu kitapların sayısı çok az.

Bu sebeplerden dolayı kitap yazmaya karar verdim. Elhamdülillah, benim hidayet öyküsünü anlattığım ilk kitabım çıktı, TEKSAS’TAN HAKİKATE YOLCULUK. Yoğun ilgi görüp devamlı konferanslara davet edilip o kitabı imzalamaktayım. Bu şekilde saydığım ihtiyaçları gidermeye katkıda bulunuyorum inşallah.

-Doğu toplumlarının Batı’ya göre pozitif olduğu yanları nedir?

Muhteşem misafirperverliği, güçlü aile bağları, büyüklere saygı ve hizmet etmesi, kardeşlik, komşuluk, cömertliği, yetime ve fakire karşı duyarlılığı, namusa çok değer vermesi, hediyeleşmek sevgisi, paylaşmak sevgisi, dilinizde Allah’a zikir etmesi.

-İstanbul sizin için ne anlam ifade ediyor?

Evim, elhamdülillah.

Bu toplum Allah’ı seviyor

-Ramazanınız nasıl geçti?

Allah’a binlerce şükür bir daha ramazanı gördük. Her gece İstanbul’daki minareler ışıldadığında benim için mutluluk anıdır. Su ve hurma ile orucum açıp, dua edip Allah’a sükür ediyorum, ki dinime karşı saygı duyan Müslüman bir toplumda yaşıyorum. Belediye taraflarından yapılan iftarlar beni duygulandırıyor.

“Bu toplum Allah’ı seviyor” hissi veriyor. Elhamdülillah... Ancak beni üzen bir şeyi de var. Çoğu camii o mutlu anda neredeyse boş. Sanki o evdeki çorba ve yemekleri öyle önemli ki, onları Allah’ın evinde olmak, sevgili Peygamberimizin sünnet olan su ve hurma ile orucu açmak ve cemaat olarak kılmaktan vazgeçirir. Allah hepimizi af etsin. Allah kalbimizi karnımızdan güçlü kılsın.

-Bayrama eriştik. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz?

Elhamdülillah, Müslüman bir toplumda yaşamak büyük bir nimet. Bayramın varlığını hissedebilirim. Yalnız bir keşkem daha var. Keşke ailecek bayram namazına gidilse, hanımlar ve kızlar da camii ortamında oluşan o güçlü ümmet hissini, coşkusunu da yaşayabilseler.