'Müslüman binasını sağlam yapar'
Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin değerlendirmede bulunan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak Hoca, Müslümanların hayatın her alanında tedbirli olması gerektiği mesajını verdi.
Yeniakit.com.tr
Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
"Müslüman binasını sağlam yapar." diyerek inananların tedbirli yaşaması gerektiğini belirten Dr. Şenocak, teslimiyetin Allah'a olduğunu hatırlatarak şöyle devam etti:
Lakin ona değil, kendisine şahdamarından daha yakın Rabbine güvenir. Tedbiri alır; lakin hayatın ve ölümün sahibinin Allah olduğunu unutmaz. 8 derece depreme dayanıklı bir binayı 10 derece depremle yıkmayacağını kim garanti edebilir?