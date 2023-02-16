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Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

"Müslüman binasını sağlam yapar." diyerek inananların tedbirli yaşaması gerektiğini belirten Dr. Şenocak, teslimiyetin Allah'a olduğunu hatırlatarak şöyle devam etti:

Lakin ona değil, kendisine şahdamarından daha yakın Rabbine güvenir. Tedbiri alır; lakin hayatın ve ölümün sahibinin Allah olduğunu unutmaz. 8 derece depreme dayanıklı bir binayı 10 derece depremle yıkmayacağını kim garanti edebilir?