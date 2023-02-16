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İSLAM 'Müslüman binasını sağlam yapar'
İSLAM

'Müslüman binasını sağlam yapar'

Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin değerlendirmede bulunan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak Hoca, Müslümanların hayatın her alanında tedbirli olması gerektiği mesajını verdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-16 16:36:00 - 2023-02-16 16:51:22
'Müslüman binasını sağlam yapar'

 Yeniakit.com.tr 

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

"Müslüman binasını sağlam yapar." diyerek inananların tedbirli yaşaması gerektiğini belirten Dr. Şenocak, teslimiyetin Allah'a olduğunu hatırlatarak şöyle devam etti:

Lakin ona değil, kendisine şahdamarından daha yakın Rabbine güvenir. Tedbiri alır; lakin hayatın ve ölümün sahibinin Allah olduğunu unutmaz. 8 derece depreme dayanıklı bir binayı 10 derece depremle yıkmayacağını kim garanti edebilir?

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Yorumlar

turgay

hep diyoruz ya memleketin yüzde 99 u müslüman diye hani nerde?

Hayro

Hocam müslüman sade binasını değil herşeyini sağlam yapar.Yapması lazım..Lakin her türlü pisliği müslümanlar yapıyor. Bu kafirlerin iddiası Gördüklerimiz: Faiz ,zina ,hırsızlık her türlü ahlaksızlık müslüman görünümlü müafıklar da…Anadolu da İstanbul da 5 ve ya 10 kişi bi araya gelmiş çocuk okutuyoruz ayağına bı cemaat biraz büyümüşler tarikat olmuşlar ! Her türlü pisliğin içindeler…İnsanımız artık ibadetini para karşılığı bu adamlardan satın alıyor…Bu bela boşuna mı geldi? Her azan kavme Allah bela vermedi mi? Niye bunu açık açık söyliyemiyorsunuz Hocam! Büyük olan bir kaç cemaatsa batmışlar bitmişler haberimiz yok ….Allahları para olmuş…
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