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Dünya

Müslüman Alimler'den tepki: İsrail-BAE anlaşması Filistin meselesine ihanettir

Cezayir Müslüman Alimler Derneği, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında imzalanan skandal anlamaya tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-17 00:02:00 -
Müslüman Alimler'den tepki: İsrail-BAE anlaşması Filistin meselesine ihanettir

Cezayir Müslüman Alimler Derneği, BAE ile işgalci İsrail arasındaki normalleşme anlaşmasının Filistin meselesine ihanet olduğunu açıkladı.

Kuzey Afrika ülkesi Cezayir'deki en büyük İslam alimlerinin oluşturduğu dernek tarafından yapılan açıklamada, Filistin'de işgalci devletin kutsal mekanları çiğnediği vurgulanan İsrail ile yapılan herhangi bir anlaşmanın Filistin davasına ihanet olduğu belirtildi.

Her ne gerekçeyle olursa olsun Filistin'in tarihi topraklarından taviz vermenin dinen uygun olmadığı vurgulanan açıklamada, İsrail ile normalleşme hamlesinin haram olduğuna dikkat çekildi.

Cezayirli Müslüman Alimler ayrıca, bu ihanete sessiz kalınmasının da ihanete ortak olunması anlamına geldiği kaydedildi.

ABD Başkanı Trump,  İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. 

İşgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Trump’ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu, tarihi bir gün." notunu paylaşmıştı.

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