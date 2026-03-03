Müslüm Gürses, Adana'da çalıştığı kahvehanede anıldı: Bugün çaylar ve dualar Müslüm Baba için…

Ünlü sanatçı Müslüm Gürses, 15 Kasım 2012'de geçirdiği by-pass ameliyatının ardından akciğer ve kalp yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmış, uzun süren tedavisinin ardından 3 Mart 2013'te 60 yaşında hayatını kaybetmişti.

Gürses, Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde bulunan ve gençlik yıllarında çalıştığı kahvehanede bir araya gelen mahalle sakinleri tarafından anıldı. Vatandaşlar, Müslüm Gürses'in anısını yaşatmak için bir süre sohbet edip dua okudu.

Öte yandan geçtiğimiz yıl hatırasını yaşatmak amacıyla mahallede duvara çizilen sanatçının portresinin ziyaretçilerce ilgi gördüğü öğrenildi.

ONUNLA GURUR DUYUYORUZ

Sanatçıyla gurur duyduklarını anlatan mahalle sakinlerinden Cemal Kavuk, "Müslüm iyi bir çocuktu, babası yanımızda çalışırdı, çay ocağında çaycılık yapardı. Müslüm Gürses'in kendisi de kahvehane de çalışmıştı. Burada yetişti, burada büyüdü. Rahmetli annemden yemek alırdı, sonra Allah 'Yürü ya kulum' dedi ve gitti. Müslüm Gürses küçükken de şarkı, türkü söylerdi ama babasının sesi daha iyiydi. İyi bir çocuktu, çoğu defa görüştük, Allah rahmet eylesin. Gurur duyuyoruz. Mahallemize Müslüm Gürses ve Ferdi Tayfur'un fotoğraflarını yaptık ancak ailesinden bir tanesi bile gelip teşekkür etmedi, Allah razı olsun demedi" dedi.

Salih Sevilgen ise Müslüm Gürses'i sevgi ve saygıyla andığını söyledi.

Ali Tunç da (91), "Müslüm Gürses'in de, Ferdi Tayfur'un da mekanları cennet olsun. İkisi de benden 15 yaş küçük, benimle hiç gezmediler ama çok muhterem insanlardı. Babaları benim arkadaşımdı. Bugün ölüm yıl dönümü ve bugün hep ona dua edeceğim" diye konuştu.

Gürses'in vefatının üzerinden geçen yıllara rağmen hayranları tarafından unutulmadığı belirtildi.