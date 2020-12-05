  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Muşlu kadınlar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Muşlu kadınlar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-05 12:13:23 -
Muşlu kadınlar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

MUŞ (AA) - Muş'ta yaşayan kadınlar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Merkeze 45 kilometre uzaklıktaki Yukarıyongalı köyündeki kadınlar, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Tandırda ekmek pişiren köy kadınlarından Remziye Umur, haberde Julien Martia'nın "Fransız Polisinin Göstericilere Gazlı Müdahalesi", yaşamda Yahya Sezgin'in "Nehirde Serinleme", Ali İhsan Öztürk'ün "Gün Batımında Çiftçiler", Fabio Teixeria'nın "Rio Sahillerindeki Astronotlar" ve sporda Okan Coşkun'un "Futbol Özlemi" başlıklı fotoğrafını seçti.

Köy sakinlerinden Yeter Umur ise haberde Özkan Bilgin'in "Van'daki Çığ Felaketi", yaşamda Muhammed Said'in "Ateşkesin Gölgesinde Uçurtma Etkinliği" ve sporda Okan Coşkun'un "Futbol Özlemi" başlıklı karesini tercih etti.

Kadınlardan Fatma Umur da haberde "Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle Zorlu Mücadele", yaşamda, Muhammed Said'in "Muhammed Bebeğin Mutluluğu", sporda Hüseyin Yıldız'ın "Buz Tutan Gölde Futbol" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Yeter Umur ise oylamayı yaparken etkilendiğini belirterek, "Fotoğrafları çeken arkadaşlara teşekkür ediyorum. Van'daki çığ felaketinin fotoğrafını gördüm, çok duygulandım. Bu çekimi yapan arkadaşa teşekkür ediyorum." dedi.

Fatma Umur da köydeki kadınlarla yılın fotoğrafı oylamasına katıldıklarını anlatarak, "Bir araya geldiğimiz köylü kadınlarla beraber 3 fotoğraf beğendik. Hepsi çok güzeldi. Çok duygusal fotoğraflar da vardı. Biz kadınlar fotoğraf yarışmasına jürilik yaptık ve 3 fotoğrafa oy verdik." ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suudi Arabistan ve Katar'dan sürpriz adım!
Dünya

Suudi Arabistan ve Katar'dan sürpriz adım!

ABD ve Kuveyt liderliğinde düzenlenen görüşmelerin ardından Suudi Arabistan, Katar ile anlaşmaya varılma noktasında umutlu olduğunu belirtti..
Rezillik paçalarından akıyor! İşte CHP'li Belediye'den HDP'li isme akan para
Siyaset

Rezillik paçalarından akıyor! İşte CHP'li Belediye'den HDP'li isme akan para

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile alışveriş yaparak piyasanın üç katı oranında haksız gelir elde eden CHP Kocaeli Milletvekili adayı Ebru Kü..
Kritik anlaşma! Türkiye ve Katar'ı yakından ilgilendiriyor
Dünya

Kritik anlaşma! Türkiye ve Katar'ı yakından ilgilendiriyor

Türkiye için Doğu Akdeniz'de büyük kritik sahip Libya yeni bir anlaşmaya daha vardı. Türkiye ve Katar'ın toprak bütünlüğünü her seferinde de..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay