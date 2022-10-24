Muslera'nın yerine O gelecek!

Sezona teknik direktör Okan Buruk ve yeni transferleri ile şampiyonluk parolası ile başlayan Galatasaray, 2011-2012 sezonunda Lazio'dan kadrosuna kattığı efsane kalecisi Fernando Muslera'nın yaşının ilerlemesi nedeniyle alternatifini aramaya başladı.

Muslera başarılarıyla kulübün efsanelerinin arasına ismini yazdırırken Galatasaray formasıyla 14 kupa sevinci yaşadı.

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Adana Demirspor maçıyla 429. maçına çıktı. Böylece sarı-kırmızılı kulüp tarihinde en çok forma giyen 5. isim oldu.

Galatasaray'la 1.5 yıl daha sözleşmesi olan Fernando Muslera'nın kazandığı kupa sayısı ise 15. 2011-12 sezonundan bu yana Galatasaray formasını giyen Uruguaylı file bekçisi, Süper Lig 'de aynı takımda en uzun süre oynayan yabancı unvanını da elinde bulunduruyor. Muslera, Galatasaray formasıyla 5 Türkiye Şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası, 5 Türkiye Süper Kupası kazandı. Uruguay milli takımıyla 2011 senesinde Copa America şampiyonu oldu.

İtalya calciomercato.com'un haberine göre yaşı ilerleyen nedeniyle Fernando Muslera'nın yerine uzun vadeli olarak kalesini emanet edebileceği bir file bekçisi arayan Galatasaray, İtalya'da Empoli forması giyen Guglielmo Vicario'yu gündemine aldı.

26 yaşındaki İtalyan kaleci, yaz transfer döneminde Napoli, Lazio ve Fiorentina da dahil olmak üzere birçok Serie A kulübünün gündemine geldi. Ancak ikna edici tekliflerin olmaması nedeniyle Vicario, Empoli'de kaldı. Etkili performansını bu sezon da devam ettiren file bekçisi yeniden birçok takımın radarına girmiş durumda.

26 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye transfer olmayı kabul edip etmeyeceği veya bir İtalyan devinin kendisine teklifte bulunmasını beklemeye devam edip etmeyeceği hala belli değil.



