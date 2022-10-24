  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Muslera'nın yerine O gelecek!
Spor

Muslera'nın yerine O gelecek!

Sezona teknik direktör Okan Buruk ve yeni transferleri ile şampiyonluk parolası ile başlayan Galatasaray, 2011-2012 sezonunda Lazio'dan kadrosuna kattığı efsane kalecisi Fernando Muslera'nın yaşının ilerlemesi nedeniyle alternatifini aramaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-24 16:43:00 -
Muslera'nın yerine O gelecek!

Sezona teknik direktör Okan Buruk ve yeni transferleri ile şampiyonluk parolası ile başlayan Galatasaray, 2011-2012 sezonunda Lazio'dan kadrosuna kattığı efsane kalecisi Fernando Muslera'nın yaşının ilerlemesi nedeniyle alternatifini aramaya başladı.

Muslera başarılarıyla kulübün efsanelerinin arasına ismini yazdırırken Galatasaray formasıyla 14 kupa sevinci yaşadı.

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Adana Demirspor maçıyla 429. maçına çıktı. Böylece sarı-kırmızılı kulüp tarihinde en çok forma giyen 5. isim oldu.

Galatasaray'la 1.5 yıl daha sözleşmesi olan Fernando Muslera'nın kazandığı kupa sayısı ise 15. 2011-12 sezonundan bu yana Galatasaray formasını giyen Uruguaylı file bekçisi, Süper Lig 'de aynı takımda en uzun süre oynayan yabancı unvanını da elinde bulunduruyor. Muslera, Galatasaray formasıyla 5 Türkiye Şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası, 5 Türkiye Süper Kupası kazandı. Uruguay milli takımıyla 2011 senesinde Copa America şampiyonu oldu.

İtalya calciomercato.com'un haberine göre yaşı ilerleyen nedeniyle Fernando Muslera'nın yerine uzun vadeli olarak kalesini emanet edebileceği bir file bekçisi arayan Galatasaray, İtalya'da Empoli forması giyen Guglielmo Vicario'yu gündemine aldı.

26 yaşındaki İtalyan kaleci, yaz transfer döneminde Napoli, Lazio ve Fiorentina da dahil olmak üzere birçok Serie A kulübünün gündemine geldi. Ancak ikna edici tekliflerin olmaması nedeniyle Vicario, Empoli'de kaldı. Etkili performansını bu sezon da devam ettiren file bekçisi yeniden birçok takımın radarına girmiş durumda.

26 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye transfer olmayı kabul edip etmeyeceği veya bir İtalyan devinin kendisine teklifte bulunmasını beklemeye devam edip etmeyeceği hala belli değil.

 


Acun Ilıcalı bu sefer baltayı taşa vurdu!
Acun Ilıcalı bu sefer baltayı taşa vurdu!

Spor

Acun Ilıcalı bu sefer baltayı taşa vurdu!

Bu skandal Acun'u bitirir! Çok ağır suçlama...
Bu skandal Acun'u bitirir! Çok ağır suçlama...

Medya

Bu skandal Acun'u bitirir! Çok ağır suçlama...

RTÜK daha neyi bekliyor? Bu muhabbetlerin sonu ne zaman gelecek!
RTÜK daha neyi bekliyor? Bu muhabbetlerin sonu ne zaman gelecek!

Medya

RTÜK daha neyi bekliyor? Bu muhabbetlerin sonu ne zaman gelecek!

Türkiye'de tarihi keşif! Eravşar: Şu ana kadar en önemli heyecanlı keşif, Hz. İsa freski ortaya çıkarıldı
Türkiye'de tarihi keşif! Eravşar: Şu ana kadar en önemli heyecanlı keşif, Hz. İsa freski ortaya çıkarıldı

Kültür - Sanat

Türkiye'de tarihi keşif! Eravşar: Şu ana kadar en önemli heyecanlı keşif, Hz. İsa freski ortaya çıkarıldı

Teşkilat'tan ayrılmıştı, son hali şaşırttı!
Teşkilat'tan ayrılmıştı, son hali şaşırttı!

Medya

Teşkilat'tan ayrılmıştı, son hali şaşırttı!

Prens Selman kesenin ağzını açtı! Hakan Çalhanoğlu'na çılgın rakamı resmen duyurdular
Prens Selman kesenin ağzını açtı! Hakan Çalhanoğlu'na çılgın rakamı resmen duyurdular

Spor

Prens Selman kesenin ağzını açtı! Hakan Çalhanoğlu'na çılgın rakamı resmen duyurdular

F-35 krizi patlak verdi! Lockheed Martin, 2023 yılında daha az olacak
F-35 krizi patlak verdi! Lockheed Martin, 2023 yılında daha az olacak

Teknoloji

F-35 krizi patlak verdi! Lockheed Martin, 2023 yılında daha az olacak

Tarihin sıfır noktası'nda heyecanlandıran keşif! Karul, Göbeklitepe'deki kazılar dünyada ses getirecek
Tarihin sıfır noktası'nda heyecanlandıran keşif! Karul, Göbeklitepe'deki kazılar dünyada ses getirecek

Kültür - Sanat

Tarihin sıfır noktası'nda heyecanlandıran keşif! Karul, Göbeklitepe'deki kazılar dünyada ses getirecek

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23