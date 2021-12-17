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Spor Muslera'nın yerine kim kalede olacak?
Spor

Muslera'nın yerine kim kalede olacak?

Galatasaray kaleci transferinde İrfan Can Eğribayat dışında Arsenal’den Leno ve Napoli’den Meret’i gündemine alırken defans için Salcedo ismi geçiyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-17 11:20:00 -
Muslera'nın yerine kim kalede olacak?

Galatasaray kaleci transferinde İrfan Can Eğribayat dışında Arsenal’den Leno ve Napoli’den Meret’i gündemine alırken defans için Salcedo ismi geçiyor.

Ocak ayı transfer dönemi yaklaşırken bu konuda en hareketli kulüplerin başında Galatasaray geliyor. Aslan, Muslera'nın sakatlığı sonrası önceliği kaleci transferine verirken hem yerli hem yabancı file bekçilerin durumu yakından takip ediliyor.

Göztepe kalecisi İrfan Can ile ilgilenen Aslan'ın yabancı kaleci meselesine de sıcak baktığı öğrenildi. Arsenal'in 29 yaşındaki kalecisi Bernd Leno ve Napoli'nin 24 yaşındaki kalecisi Alex Meret adaylar arasında.

 

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