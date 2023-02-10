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Spor Muslera'dan yardım çalışmalarına destek
Spor

Muslera'dan yardım çalışmalarına destek

Galatasaray'ın kaptanı Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezine gelerek çalışmalara destek oldu.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 12:40:00 -
Muslera'dan yardım çalışmalarına destek

Galatasaray, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve Türkiye’yi derinden etkileyen depremlerin ardından başlattığı yardım kampanyası ile toplanan malzemeleri afet bölgelerine göndermeye devam ediyor.

Bu çalışmalara, sarı-kırmızılıların kaptanı Uruguaylı kaleci Muslera da katıldı. Fernando Muslera, Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezine gelerek yardım çalışmalarına destek oldu.

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