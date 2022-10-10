Muslera'dan şok eden karar! Taraftarlar yıkıldı..

Süper Lig'de bu haftayı BAY geçen Galatasaray'da Yukatel Kayserispor maçı hazırlıkları devam ederken, sarı - kırmızılıların Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, önemli açıklamalarda bulundu.

Fernando Muslera'nın futbolu bırakmak istediği takımı duyan Galatasaraylı taraftarlar, başarılı kalecinin kararı sonrasında adeta hayal kırıklığı yaşadı.

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera emekli olacağı takımı açıkladı!

Süper Lig'de 2022/23 sezonunu şampiyonlukla tamamlayıp, taraftarlarını mutlu etmek isteyen Galatasaray, yaz transfer döneminde de kadrosunu bu hedef doğrultusunda güçlendirmişti. Takviye yapılan birçok mevki olmasına rağmen kalede Fernando Muslera'nın yeri garanti olarak görüldü ve herhangi bir çalışma yapılmadı.

Sarı - kırmızılıların başarılı file bekçisi Fernando Muslera, Uruguay'da bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada emekli olmak istediği takımı duyurdu. Muslera'nın futbolu Galatasaray'da bırakmasını isteyen sarı - kırmızılı taraftarlar, deneyimli kalecinin kararını öğrendikten sonra adeta hayal kırıklığına uğradı.



