Muslera'dan şok eden karar! Taraftarlar yıkıldı..
Süper Lig'de bu haftayı BAY geçen Galatasaray'da Yukatel Kayserispor maçı hazırlıkları devam ederken, sarı - kırmızılıların Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, önemli açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'de bu haftayı BAY geçen Galatasaray'da Yukatel Kayserispor maçı hazırlıkları devam ederken, sarı - kırmızılıların Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, önemli açıklamalarda bulundu.
Fernando Muslera'nın futbolu bırakmak istediği takımı duyan Galatasaraylı taraftarlar, başarılı kalecinin kararı sonrasında adeta hayal kırıklığı yaşadı.
Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera emekli olacağı takımı açıkladı!
Süper Lig'de 2022/23 sezonunu şampiyonlukla tamamlayıp, taraftarlarını mutlu etmek isteyen Galatasaray, yaz transfer döneminde de kadrosunu bu hedef doğrultusunda güçlendirmişti. Takviye yapılan birçok mevki olmasına rağmen kalede Fernando Muslera'nın yeri garanti olarak görüldü ve herhangi bir çalışma yapılmadı.
Sarı - kırmızılıların başarılı file bekçisi Fernando Muslera, Uruguay'da bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada emekli olmak istediği takımı duyurdu. Muslera'nın futbolu Galatasaray'da bırakmasını isteyen sarı - kırmızılı taraftarlar, deneyimli kalecinin kararını öğrendikten sonra adeta hayal kırıklığına uğradı.
Gıda
Falafel nedir? Falafel (Lübnan köftesi) tarifi nasıl yapılır? Lezzetine hayır diyemeyeceksiniz!
Kültür - Sanat
Yer bilimcilerin uğrak noktası: Yanık Ülke! Değerli taş almak için Türkiye'ye geliyorlar!
Gıda
Tutmaç tarifi: Tutmaç çorbası tarifi nedir, nasıl yapılır? Tutmaç çorbası hangi yöreye ait? Tutmaç çorbası tarihçesi
Kadın - Aile
İbrahim Saraçoğlu'ndan zayıflatan tilya kürü tarifi! Tilya kürü kaç gün kullanılır? Tilya kürü kullananlar hızlı yağ yakıyor
Yaşam
Sığır kuyruğu otu nedir? Sığırkuyruğu otu faydaları ve zararları nelerdir? Sığır kuyruğu çiçeği nerede yetişir?
Ekonomi
Esnafın finansman ihtiyacı için yeni bir destek kredi paketi yolda! Halkbank aracılığıyla verilecek