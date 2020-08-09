Muslera'dan sakatlık açıklaması

Çaykur Rizespor deplasmanında talihsiz bir sakatlık yaşayan ve ameliyat olan Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera, "Sakatlığımı çok daha kötü bekliyordum. Açıkçası biraz şaşırdım. 3 hafta sonunda koltuk değneklerini bıraktım. Alçı olmadı, sadece bandajlar vardı. 3 hafta içinde her yere normal bir şekilde yürüyerek gitmeye başladım." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce ise deneyimli kaleci için şunları söylemişti:

"Muslera 34 yaşında ama fizyolojik yaşı 20'lerde. Yaşın bir etkisinin olacağını zannetmiyorum. Muslera çok güçlü bir sporcu. Yaş faktörünün onun için bir dezavantaj olacağını düşünmüyorum ki günümüz futbolunda kaleciler için iyi bir yaş olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki süreçte fizik tedaviyle bu işlere başlayacağız. İnşallah düzelecek"

Öte yandan, Muslera'nın gelecek sezonun ikinci yarısında forma giymesi bekleniyor.

"Bu ülkede olduğum için gururluyum"

Galatasaray'ın deneyimli file bekçisi Muslera, Türkiye'de kendini hiç yabancı gibi hissetmediğini belirterek, "Bu ülkede ve bu kulüpte olduğum için gururluyum. Ne zaman sözleşme yenileme zamanım gelse, Galatasaray'da kalmak konusunda şüphe yaşamadım. Galatasaray, beni asla satmayı düşünmedi. Yaptığım çalışmalar ve emeklerim takdir edildiği için gurur duyuyorum." dedi.

"Türkiye'de bana bir yabancı gibi davranmıyorlar"

Muslera şunları ifade etti:

"Türkiye'de sadece Galatasaray taraftarları için değil diğer tüm kulüplerin taraftarları için futbol çok önemli. Buradaki herkes futbolla yaşıyorlar ve çok fanatikler.Türkiye'de beni sokakta da tanıyorlar. Beni seviyor, saygı duyuyorlar. Türkiye'de bana bir yabancı gibi davranmıyorlar. Başka bir ülkeden gelen biriyim evet ama bana bu ülkenin bir parçası, vatandaşı gibi hissettiriyorlar."

"Çocuklarım için Türkiye'de büyümeleri iyi olur"

"Çocuklarımın Uruguay'da değil Türkiye'de büyümesinden dolayı endişe duymuyorum. Galatasaray'da kalacağım yıllara bağlı biraz bu durum. Kailash'ın burada yeni ve güzel bir dil öğreneceğinden şüphem yok. Bence, çocuklarım için Türkiye'de büyümeleri iyi olur."

"Kariyerim boyunca çok tutkulu şehirlerde oynadım. Bir şeyleri başarmak için tutkunun gerektiği aşikar. Türkler de çok tutkulu insanlar. Hayatlarını Galatasaray'a adayan insanlar var. Sen bu kulüp için iyi işler yaptığın zaman seni de çok seviyorlar. Seninle fotoğraf çektirmek istiyorlar. Bu kulübü seviyorum. Galatasaray taraftarı önünde 90 dakika oynamak her zaman nefes kesici olmuştur."



"Claudio Taffarel ile Galatasaray'da çalıştım. Kariyerime olumlu etkileri oldu. Şu an sadece Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırıyorlar. Taffarel, Galatasaray'ın bir efsanesi. Çünkü, Türkiye'ye iki Avrupa kupası getiren tek takımın önemli bir üyesiydi. Onu hep dikkatle dinledim."

"Aramdaki bağı ve sevgiyi, hissettiklerimi anlatmam kolay değil"

"Türk taraftarların, Dünya Kupası sırasında Uruguay'ı desteklemesi beni çok mutlu etti. Bana sevgilerini ve saygılarını her dakika gösteriyorlar. Onların sevgisi benim için çok anlamlı. Aramdaki bağı ve sevgiyi, hissettiklerimi anlatmam kolay değil."

Uruguay'a ne zaman döneceksin sorusuna: "Zamanı geldiğinde. Bu hiçbir zaman yeterince açık değildir. Fakat, Galatasaray'da en azından birkaç yıl daha kalacağım garanti diyebilirim."