Muslera'dan müthiş hareket! Akılalmaz çağrı yaptı...

Galatasaray'ın tecrübeli kaptanı Muslera'dan daha önce görülmemiş bir hamle geldi. Başakşehir'i 7-0'la geçen sarı-kırmızılılarda maç sonunda verilecek 250'şer bin TL'lik prim için araya giren Muslera herkesin takdirini topladı.

Galatasaray'da 12. sezonunu geçiren Muslera'nın yaptığı davranış kulüpte herkese örnek oldu. Maaş konusunda birçok fedakarlık yapan Muslera'dan prim konusunda da yönetimi şaşırtan bir hamle geldi.

"GENÇ OYUNCULAR DA DAHİL OLSUN"

Başakşehir'i 7-0 yenen Galatasaray'da yönetim, oyuncuları primle ödüllendirdi. 11'de forma giyen oyunculara 250'şer bin TL prim ödeyecek olan sarı-kırmızılı yönetimin planını Muslera bozdu. Uruguaylı yıldız oyuncu sadece oynayan oyunculara değil, diğerlerine de bu primin verilmesini istedi.

Muslera'nın bu hamlesinin ardından tüm takım 150'şer bin TL prim aldı. Bu uygulama Galatasaray'da adeta milat oldu ve Sivas maçında da aynı sistem uygulanarak forma giymeyen oyuncular da para kazandı.