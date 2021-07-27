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Spor Muslera'dan Beşiktaş'a büyük jest! Diego Godin geliyor
Spor

Muslera'dan Beşiktaş'a büyük jest! Diego Godin geliyor

Beşiktaş'ın Diego Godin transferi için Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera devreye girdi. Dünyaca ünlü savunmacının Muslera ile yaptığı konuşmanın ardından siyah-beyazlı kulübe olumlu cevap verdiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-27 15:24:00 -
Muslera'dan Beşiktaş'a büyük jest! Diego Godin geliyor

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş, kadrosunu Avrupa'da bu seviyeleri iyi oynayabilecek oyuncularla güçlendirmek istiyor. Son olarak dünyaca ünlü savunmacı Diego Godin'i gündemine alan siyah-beyazlılar, bu transferde mutlu sona çok yakın. Uruguaylı futbolcunun, vatandaşı olan Galatasaray'ın kalecisi Muslera'dan Beşikaş ve Türkiye'yle ilgili bilgi aldığı öğrenildi.

Bonservis sorunu çözüldüpü an imza atacak

Skorer'in haberine göre; Beşiktaş'ın Cagliari'de forma giyen 35 yaşındaki yıldızla yaptığı görüşmeler olumlu sonuçlandı. İtalyan ekibi ise Godin için bonservis talep ediyor. Bonservis sorunu çözüldüğü an yıldız futbolcu imzaya gelecek. Siyah-beyazlılar, Godin ile senelik 2.5 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Muslera, Godin'e Beşiktaş'ı anlattı

Sergen Yalçın'ın da kadrosunda görmeyi çok istediği tecrübeli oyuncunun Galatasaray'ın yıldızı Fernando Muslera'dan da bilgi aldığı öğrenildi. Nando'nun Godin'e Beşiktaş'ı, Türkiye'yi ve İstanbul'u anlattığı, 35 yaşındaki yıldızın da vatandaşının bu sözleri sonrasında Beşiktaş'a olumlu yanıt verdiği kaydedildi.

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