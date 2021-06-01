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Spor Muslera isyan etti: Oynamak istemiyorum
Spor

Muslera isyan etti: Oynamak istemiyorum

Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera, Kolombiya’daki siyasi olaylar nedeniyle Copa America'da oynamak istemediğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-01 01:47:00 -
Muslera isyan etti: Oynamak istemiyorum

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, milli takımın hazırlık kampında açıklamalarda bulundu.

Turnuvanın, Kolombiya’daki siyasi olaylar ve Arjantin’deki pandeminin kötü seyri nedeniyle iki ülkede de yapılmayacağı belirtilmişti.

“Oynamak istemiyorum”

Turnuva için konuşan tecrübeli kaleci, "Biz futbol oynuyoruz ve önceliğimiz sağlık. Ben Muslera olarak oynamak istemiyorum. Hepimizin ailesi var." dedi.

Ev sahibi Brezilya oldu

Arjantin ve Kolombiya'nın ev sahipliği iptal edilen 2021 Kupa Amerika (Copa America), Brezilya'da düzenlenecek.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonundan (CONMEBOL) yapılan açıklamada, turnuvanın Brezilya'da gerçekleştirileceği belirtilerek, "Dünyanın en iyi futbolu, milyonlarca Güney Amerikalıya mutluluk ve tutku getirecek." ifadeleri kullanıldı.

13 Haziran-10 Temmuz tarihlerindeki Kupa Amerika'nın Kolombiya ve Arjantin'de oynanması planlanmıştı.

CONMEBOL, Kolombiya'da şiddetli protestolar, Arjantin'de ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iki ülkenin ev sahipliğini iptal etmişti.

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