Muslera ifade vermek için adliyede! Seçil Erzan dördüncü kez hakim karşısına çıkacak

Seçil Erzan davası, bugün 4. kez İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edecek. Aralarında spor dünyasının ünlü isimlerinin de olduğu çok sayıda kişiyi yaklaşık 26 milyon dolar dolandırmakla suçlanan eski bankacı Seçil Erzan'ın davası görülmeye başlandı.

Toplam 21 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapsi istenen banka şube müdürü Seçil Erzan ile birlikte 7 sanığın yargılandığı dava öncesinde, Galatasaraylı futbolcu Muslera, İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Seçil Erzan için 'Özel Belgede Sahtecilik' ve 'Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında Dolandırıcılık' suçlarından istenen ceza oranı da 77 yıldan 252 yıla kadar hapis talebine çıktı. Diğer sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 85 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Davanın 20 Kasım 2023 tarihinde görülen ilk duruşmasında, toplam 11 şikayetçi ifade vermişti. Sabah başlayıp gece saatlerinde biten duruşmada, Seçil Erzan yaklaşık 3 saat süren savunma yapmıştı.

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12 Ocak 2024 tarihindeki ikinci duruşmada ise Semih Kaya, Kaya'nın menajeri Fırat Özdemir, Seçil Erzan'ın kuzeni Tanın Yılmaz ile eşi Merve Yılmaz, Fatih Terim'in bir dönem yardımcılığını yapan Müfit Erkasap'ın eşi Nur Erkasap, eski erkek arkadaşı Avukat Candaş Gürol tanık olarak ifade vermişti. Duruşma sonunda ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Seçil Erzan ve Ali Yörük'ün tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

Mahkeme kararında müştekiler Emre Belözoğlu, Selçuk İnan, Fernando Muslera ve Arda Turan'ın bir sonraki celse hazır edilmeleri için son kez süre verilmesine aksi takdirde haklarında zorla getirilme kararı çıkarılmasını karar vermişti.

Edinilen bilgilere göre Emre Belözoğlu, Selçuk İnan, Fernando Muslera ve Arda Turan'ın bugüne kadar duruşmaya katılmamak için mazeret dilekçesi sunmadıkları öğrenildi. Bu durumda yarınki duruşmaya bu 4 sporcunun katılarak ilk kez savunma yapmaları bekleniyor.

Yarınki duruşmaya Emre Belözoğlu, Selçuk İnan, Arda Turan ve Muslera katılmaz ise mahkemenin önceki celse aldığı ara karara göre 4 müşteki için sonraki duruşmaya zorla getirilme kararı çıkarılacak.