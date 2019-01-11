Müslaman siyasetçiden Trump açıklaması: Onun için Allah'a dua ediyorum

ABD'de ilk Müslüman kadın Temsilciler Meclisi üyesi olan Raşide Tlaib, "Allah'a her gün dua ediyorum çünkü Trump'la aynı toplumda yaşıyorum" dedi.

ABD'de Kongre ara seçimlerini kazanarak ülkedeki ilk Müslüman kadın Temsilciler Meclisi üyeleri olan Raşide Tlaib ve İlhan Ömer, önemli açıklamalarda bulundu. İki Müslüman kadın temsilci, başarılarının Müslüman kadınların Amerikan siyasetinde yer edinmesinin önünü açmasını umduklarını ifade etti.

"İmanıma olan güvenim tam"

Tlaib ve Ömer, Amerikan-İslam İlişkileri Konseyinin başkent Washington'da düzenlediği resepsiyona katıldı.

Ara seçimde Michigan eyaletinden Temsilciler Meclisine seçilen Filistin asıllı Tlaib, her ne kadar diniyle gurur duysa da mükemmel bir Müslüman olmadığını dile getirerek, "Hiçbir zaman mükemmel bir Müslüman olamayacağım ama maşallah dinime, imanıma olan güvenim tam. Bu bana ihtiyaç duyduğum gücü veriyor." diye konuştu.

"Her gün dua ediyorum"

Seçimin ardından bir kutlama toplantısında ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili kullandığı ifade tartışma konusu olan Tlaib, "Bana kuvvet vermesi için Allah'a her gün dua ediyorum çünkü Trump'la aynı toplumda yaşıyorum. Kendi kendime şöyle düşünüyorum, böyle yaparak (Trump'a karşı durarak) inancımı çok derin bir şekilde ortaya koyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Her ikisi de Demokrat Partili Tlaib ve Ömer 6 Kasım'da yapılan Kongre ara seçimlerinde kendi bölgelerinde en fazla oyu alarak Temsilciler Meclisine girmişti. ABD'de daha önce yasama organı Kongrenin iki kanadı Senato ile Temsilciler Meclisinde Müslüman siyasetçiler görev yapmıştı ancak Tlaib ve Ömer Kongrede görev yapan ilk Müslüman kadın siyasetçiler oldu.