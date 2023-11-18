Musk X'te 'Nehirden denize Filistin özgür olacak' ifadesini yasakladı! Bunların ifade hürriyeti anlayışı da bu kadar

X platformunun sahibi Elon Musk, 'Nehirden denize Filistin özgür olacak' ve 'Filistin'in dekolonizasyonu' gibi ifadelerin X sosyal medya (eski Twitter) platformunda sakıncalı kelimeler olarak sayılacağını açıkladı.

X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk, platforumda devam eden 'basın özgürlüğü' tartışmaları devam ederken geçen hafta attığı bir tweette, "Sömürgecilikten kurtulma (Dekolonizasyon) zorunlu bir Yahudi soykırımını ima eder, bu nedenle kullanımı doğru değildir" ifadesini kullanmıştı.

'Sömürgecilikten kurtulma' sözcüğünün 'cihatcı' bir sözcük olduğuna katılan Musk, bugün attığı tweette ise, "Geçen hafta da bahsettiğim gibi, 'Sömürgecilikten kurtulma' ve 'Nehirden denize, Filistin özgür olacak' sözleri benzer örtmeceler ile zorunlu soykırım anlamına geliyor.

Aşırı şiddete yönelik açık çağrılar hizmet şartlarımıza (X sosyal medyasına) aykırıdır ve askıya alınmayla sonuçlanacaktır" açıklamalarında bulundu.