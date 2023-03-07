Musk, ofisteki bitkileri bile çalışanlara kakaladı

Twitter’ı satın aldıktan sonra büyük bir dönüşüm başlatan Elon Musk, şirketin maddi sorunlarını yenmeye çalışıyor. Daha önce Twitter merkezindeki ofis malzemelerini açık artırmayla satışa sunan Musk’ın ofisteki bitkileri bile satmaya çalıştığı iddia edildi. Hatta çalışanların bitki satın almaya zorlandığı belirtildi.

Twitter ofisindeki bitkiler bile satışa çıktı

BBC’ye konuşan anonim bir Twitter çalışanı, ofisteki bitkilerin satışa çıkarıldığını söyledi. İddiaya göre Musk, bitkilerin satışını teşvik ederek Twitter gelirini artırmaya çalıştı. Mühendis, Musk’ın mali sebepler yüzünden temizlik ve catering personellerin işine son verdiğini de belirtti.

BBC ile konuşan çalışan ayrıca şirketteki pek çok şeyin bozulduğunu ve bunlarla ilgilenecek teknik bir ekibin olmadığını bildirdi. Farklı bir mühendis ise Twitter’ın New York ofisinde hamam böceklerinin bulunduğunu iddia etti. Musk’ın temizlik görevlilerinin sözleşmelerini feshetmesinden dolayı ofisin kokmaya başladığını aktardı.

Ekim sonunda Twitter’ı 44 milyar dolara alan Musk, şirketi iflastan kurtarmak için bazı çarpıcı önlemler aldı. Bu hamleler arasında binlerce personelin işten çıkarılması ve ofiste sunulan bedava öğünlerin kaldırılması yer alıyordu.

Eski bir rapor, Twitter’ın San Francisco genel merkezi için milyonlarca dolarlık kirasının ödenmediğini ortaya çıkardı. Bu iddianın ardından ofisin sahibi emlak şirketinin Twitter’a dava açtığı belirtildi. Ayrıca başka bir firma; Twitter’ın tişörtler, çoraplar, çıkartmalar ve logolu ürünler için 390 bin dolardan fazla borcu olduğunu iddia etti.

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Musk, abonelik hizmeti Twitter Blue’yu elden geçirerek ve Twitter’ın yüzlerce ofis mobilyasını açık artırmaya çıkararak mali durumu düzeltmeye çalıştı. Reklam, şirketin 2021 gelirinin neredeyse yüzde 90’ını oluşturdu. Ancak raporlar, Aralık ayında yaklaşık yüzde 40 düştüğünü ortaya koydu.