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Musk istifa etti

Elon Musk, hakkındaki yolsuzluk soruşturması nedeniyle Tesla Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrıldı.

08 Kasım 2018 Perşembe 15:37
Musk istifa etti

Tesla Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, bu görevden istifa eden Elon Musk'ın yerine Robyn Denholm getirildi. Denholm yaptığı açıklamada, "Bu şirkete ve misyonuna güveniyorum. Elon ve Tesla ekibinin sürdürülebilir kazanç sağlamasına ve hisse değerinin uzun vadeli olarak artırılmasına katkı sağlamak için sabırsızlanıyorum" ifadesini kullandı.

Musk, görevine şirketin Üst Yöneticisi (CEO) olarak devam edecek. Yeni görevine hemen başlayan Robyn Denholm'ın, Tesla Denetleme Komitesinde sürdürdüğü görevini bırakacağı belirtildi. 2014 yılından bu yana Tesla yönetim kurulunda bulunan Denholm, aynı zamanda Avustralyalı telekom şirketi Telstra'nın da 2017'den bu yana finans direktörlüğü görevini yürütüyordu.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonundan (SEC) eylül ayında yapılan açıklamada Musk'ın, 45 gün içinde şirketin yönetim kurulu başkanlığından istifa edeceği ve gelecek 3 yıl boyunca bu pozisyona aday olamayacağı ifade edilmişti.

Açıklamada, Musk'ın, "davadaki suçlamaları kabul ya da reddetmeden" kendisi ve şirketi adına 20'şer milyon dolar ceza ödemeyi kabul ettiği bildirilmişti.

DAVA SÜRECİ

SEC, Musk'ın, Tesla hisselerini geri toplamak ve borsadan çekmek için mali kaynak bulduğuna ilişkin açıklamasının "doğru olmadığı ve yanlış yönlendirici olduğu" suçlamasıyla dava açmıştı.

Tesla, 18 Ağustos'ta şirketin ABD Adalet Bakanlığı tarafından da soruşturulduğunu açıklamıştı.

Musk, 13 Ağustos'ta Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Tesla'yı hisse başına 420 dolar teklifle New York borsasından çekme planını 2 Ağustos'ta şirketin yönetim kuruluyla paylaştığını bildirmiş ve Suudi Arabistan varlık fonunun kendisiyle 2017'nin başından beri Tesla'yı borsadan çekme konusunda görüştüğünü kaydetmişti. Musk, 24 Ağustos'ta ise şirketin yönetim kurulu ve hissedarlarıyla yaptığı görüşmelerin ardından, Tesla'nın borsadan çekilme kararının iptal edildiğini duyurmuştu.

Musk'ın ilk açıklamasından bugüne kadar Tesla'nın hisseleri yüzde 20 düştü, bu dönemde şirketin piyasa değeri de yaklaşık 12,2 milyar dolar azaldı. Musk, ABD merkezli uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX şirketinin de yöneticisi konumunda bulunuyor.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 15:37
  1. 1 kasım genel seçimleri
  2. tesla
  3. istifa
  4. yolsuzluk

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