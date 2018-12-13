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MÜSİAD’ın ‘Zimem defteri’ uygulaması büyük ilgi gördü

Osmanlı döneminden gelen ve MÜSİAD tarafından tekrar başlatılan 'zimem defteri' uygulaması MÜSİAD üyelerinden büyük ilgi gördü.

13 Aralık 2018 Perşembe 10:26
MÜSİAD’ın ‘Zimem defteri’ uygulaması büyük ilgi gördü

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, başlattıkları zimem defteri uygulamasının (Osmanlı döneminden gelen, ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödeme geleneği) MÜSİAD üyelerinden büyük ilgi gördüğünü belirterek, “Uygulama, büyük bir ihtiyacı karşılamakla birlikte, ecdadın miras bıraktığı adalet ve hakkaniyeti, gelecek nesillere aktarabilme noktasında da önemli bir adım oldu” dedi.

Misyonun parçası

MÜSİAD, üyeleri arasında sosyal yardımlaşmayı teşvik etmek için hayata geçirdiği Karz-ı Hasen Sandığı ve zimem defteri uygulamasını dernek misyonunun bir parçası olarak görülüyor. “Güzel borç” anlamına gelen “Karz-ı Hasen” için kurulan sandık ile MÜSİAD, kendi bünyesinde üyelerinin katkılarıyla oluşturduğu fonla, yine üyelerinin acil borç ihtiyaçlarını karşılıyor.

Borçlar ödeniyor

Zimem defteri uygulamasında ise MÜSİAD  üyeleri, bugün veresiye defteri olarak adlandırılabilecek zimem defterlerini satın alarak ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödüyor. Kaan, uygulamanın  büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 10:26
  1. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan
  2. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)
  3. zimem defteri
  4. Karz-ı Hasen Sandığı

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