MÜSİAD'dan zincir marketlere ilişkin açıklama

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), zincir marketlere yönelik basın açıklaması yaptı.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Bir süredir kamuoyunu meşgul eden zincir mağazalarla ilgili tartışmaları MÜSİAD olarak yakından takip ediyoruz. Bilindiği üzere bu işletmelerin, binlerce şubesiyle insanımızın temel ihtiyaçlarının karşılanmasında ve piyasanın dengelenmesinde önemli bir fonksiyon icra ederken aynı zamanda on binlerce insanımıza istihdam sağladıkları, üretim ve tedarik sektörüne devasa katkılar yaptıkları aşikârdır.

Bu bağlamda şeffaflığa, piyasanın dengelenmesine hizmet eden, tüketicilerin sürece dahil edilebildiği, veriye dayalı ve teknoloji yoğun denetim mekanizmalarını destekliyoruz. Ülkemizin yerel ve sektörel olarak en yaygın iş insanları derneği MÜSİAD olarak, bu amaçla kurulacak platform veya sistemler için ilgili kurumlara gerekli her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha ifade etmek isteriz.

Bununla birlikte Gıda Perakendecileri Derneği eski başkanının, konunun sağlıklı bir zeminde tartışılmasını engelleyen talihsiz açıklamalarını tasvip etmiyoruz. Sektör temsilcilerinin, polemikten uzak ve kamu hassasiyetlerine daha uyumlu bir dil kullanmaları, iletişim stratejilerini tekrar gözden geçirmeleri gerektiğini vurgulamak istiyoruz.

Ülkemizin, yavaşlayan küresel ekonomi ve jeopolitik risklere rağmen büyümeye devam ettiği ve enflasyonun düşme eğilimine girdiği bir dönemde perakende sektörünün, tüketicinin enflasyon baskısından kurtulmasındaki hayati rolüne uygun bir şekilde hareket etmesini temenni ediyoruz."