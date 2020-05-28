MÜSİAD’dan Venezuela’ya gıda yardımı
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Ramazan ayı boyunca Venezuela’daki yoksul aileler ile Coronavirüsü (Covid-19) tehlikesinden ötürü bir otelde karantina altında bulunanlara 4.5 ton gıda yardımı yaptı.
Dernek, üyelerinin bağışlarıyla hazırladığı 500 koliyi ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Türkiye’nin Karakas Büyükelçisi Şevki Mütevellioğlu, gıda yardımının hem Covid-19 hem de ekonomik sıkıntılar nedeniyle zor zamanlar geçiren Venezuelalılara ulaştırılacağını söyledi.
Mütevellioğlu, “Bu, önemli ve başarılı bir girişim. Bunu gerçekleştiren MÜSİAD yetkililerine, üyelerine teşekkür ediyorum. Ülkemizden çok uzak coğrafyada bulunan Venezuela’yla aramızdaki mesafe böyle faaliyetlerle kısalmaktadır” değerlendirmesinde bulundu.