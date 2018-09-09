MÜSİAD’dan Rusya çıkarması

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), dünyanın her noktasına ulaşma hedefi ile şube sayısını artırmaya, işbirliği anlaşmaları imzalamaya devam ediyor. ‘Ticaret diplomasisi’ vizyonu çerçevesinde Moskova’da temaslarda bulunan dernek heyeti, Türkiye-Rusya ticaretini arttırmak için önemli bir adım attı.

MÜSİAD Yurtdışı Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Uyar öncülüğündeki heyet, Rusya’nın en önemli kuruluşlarından biri olan Uluslararası Müslüman İşadamları Derneği ile Moskova’da MoU anlaşmasını imzaladı. Bu anlaşma ile MÜSİAD 78 ülkede 208 irtibat noktasına ulaşmış oldu. Uyar, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin çok iyi olduğunu belirterek, “Ortada çok büyük bir ticari potansiyel var. Bu potansiyeli süratle rakamlara yansıtmak için çok çalışmalıyız” diye konuştu.

Uyar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, iki ülke arasındaki ticari hacmin artırılması yönündeki talimatıyla çalışmalar yürüttüklerini; kazan-kazan ilkesi doğrultusunda Rusya’ya dönük projeler gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “İnşallah yakında Moskova’da bir MÜSİAD temsilciliği de açacağız” dedi.