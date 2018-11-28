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MÜSİAD’dan Latin Amerika açılımı

Küresel ölçekli teşkilat ağını genişletmeye devam eden MÜSİAD, Latin Amerika’da temsilcilik açılışlarına imza attı.

28 Kasım 2018 Çarşamba 10:02
MÜSİAD’dan Latin Amerika açılımı

MÜSİAD, “Ticaret Diplomasisi” vizyonuyla küresel ölçekli teşkilat ağını genişletmeye devam ediyor. 2018 yılı sonuna kadar 100 ülkede teşkilatlanma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren MÜSİAD, stratejik bölge olarak belirlediği Latin Amerika’da temsilcilik açılışlarına imza attı. Meksika ve Kolombiya açılımlarıyla Latin Amerika’da atağa geçen MÜSİAD, böylece 86 ülkede 216 temsil noktasına ulaştı.

Erdoğan'ın ziyareti etkili oldu

Yurtdışı Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Uyar, Latin Amerika’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu ve bölgeyi ziyaretlerinin ardından giderek önem kazandığına dikkat çekti. MÜSİAD’ın 2019 yılını “Latin Amerika ve Asya-Pasifik Yılı” olarak belirlediğini kaydeden Uyar, bu anlayış doğrultusunda öncelikle Venezuela temsilciliği açılışını yaptıklarını son olarak ise Meksika ve Kolombiya temsilciliklerinin açılışını gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 10:02
  1. MÜSİAD
  2. Latin Amerika
  3. Meksika
  4. Kolombiya
  5. Yurtdışı Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Uyar
  6. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  7. Venezuela

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