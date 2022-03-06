MÜSİAD’dan ‘Kripto Varlıklar’ raporu

Dijital Dönüşüm Sektör Kurulu Blokzincir ve Metaverse Çalışma Grubu tarafından kripto varlıklara ilişkin yapılacak olan kanuni düzenlemede yer alması gereken hususlar hakkında ayrıntılı bir rapor hazırlandı.

Önemli öneriler

Çalışma grubunun raporunda, hukuki düzenlemede yer alması elzem olan tüm hususlar yerel ve uluslararası boyutuyla ele alınıp, kripto varlıklara ilişkin mevcut yönetmeliğin uygulamadaki karşılığı, halihazırda taslak kanun metni, 28 başlık altında kripto varlıkların devlet düzenine ve ekonomisine katkısının sağlanması ile yatırımcının korunması amacıyla taslak metne ilişkin öneriler ve kanunda yer alması gereken teknik ayrıntılar, kolay ve denetimi mümkün vergisel düzenleme, ödeme sistemleri mevzuatı, SPK, Bankacılık Kanunu, MASAK yönetmeliği ve diğer kanunlarla ilintili kısımların değerlendirilmesine yer verildi. Raporda özel cüzdanlar, yurt dışı borsaları ve vergilendirme konularına da kamu kurumları ve yatırımcılar için yapıcı ve pratik çözüm önerileri sunuldu. Çalışma Raporu, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na sunulmuş ve Bakanlığımız tarafından da ilgiyle karşılandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 26 Ocak tarihinde Kripto Para Yasa Tasarısı’na ilişkin alanında uzman Kamu ve Özel Sektör temsilcilerinin katıldığı Kripto Para Yasa Tasarısı hakkında istişare toplantısı gerçekleşti. Rapor aynı tarihte Hazine ve Maliye Bakanlığı’na sunuldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından organize edilen Dijital Dönüşüm Sektör Kurulu Başkanı Fahrettin Oylum’un da davet edildiği, SPK, TOBB, TBB, TÜBİSAD, TÜSİAD ve birçok sektör temsilcisi ile kamu kurumunun katıldığı toplantıda MÜSİAD, Blokzincir ve Metaverse Çalışma Grubu Başkanı Mustafa El Aliwat ve çalışma grubu üyesi Büşra Altunay tarafından temsil edildi.