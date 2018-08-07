MÜSİAD’dan Kenya hamlesi

Ticaret Diplomasisi anlayışıyla dünyanın 206 noktasında faaliyetlerini sürdüren Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Kenya’da temsilcilik açtı. Osman Batur Dedeoğlu, MÜSİAD’ın Kenya temsilcisi olarak göreve başladı. Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Uyar, 2018 yılını Afrika yılı ilan ettiklerini belirterek, yılsonuna kadar Afrika’da 30 ülkede olmalarını hedeflediklerini belirtti. Uyar, yakın zamanda Zambiya, Tanzanya, Gana ve Etiyopya’da da temsilcilik açılışlarını gerçekleştireceklerini söyledi.