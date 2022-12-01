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Ekonomi MÜSİAD’dan ilk 10 ekonomi hedefi için yol haritası
Ekonomi

MÜSİAD’dan ilk 10 ekonomi hedefi için yol haritası

MÜSİAD Stratejik Araştırmalar Komisyonu ve Ekonomik Araştırmalar Birimi’nin katkılarıyla hazırlanan “Küresel Ekonomiyi Yeniden Düşünmek” başlıklı MÜSİAD 2022 Ekonomi Raporu, 1 Aralık 2022 Perşembe günü MÜSİAD Genel Merkez’de basına tanıtıldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-01 14:17:00 -
MÜSİAD’dan ilk 10 ekonomi hedefi için yol haritası

Yeni Akit  Ankara

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Yetkin, Stratejik Araştırmalar Komisyonu Başkanı Bekir Sami Nalbantoğlu, Prof. Dr. Servet Bayındır, Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak, Prof. Dr. Mehmet Saraç ve Doç. Dr. Yusuf Dinç’in katılımlarıyla düzenlenen lansmanda, Türkiye’nin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alması sürecini hızlandıracak yol haritasına yönelik somut tespitler ve öneriler konuşuldu.

“Türkiye’nin her aşamada açık ara öne çıkmasını hedefliyoruz”

Sözlerine Rapor’un hazırlanmasında katkıları bulunan Prof. Dr. Servet Bayındır, Prof. Dr. Mehmet Saraç, Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak ve Doç. Dr. Yusuf Dinç’e de teşekkürlerini sunarak başlayan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, “Türkiye’nin yerli ve milli ürün ve hizmet vizyonuyla üretimden ihracata, inovasyondan sürdürülebilirliğe kadar her aşamada açık ara öne çıkabilmesini hedeflemekteyiz. ‘Küresel Ekonomiyi Yeniden Düşünmek’ başlıklı ‘MÜSİAD 2022 Ekonomi Raporu’ ise bu amaca ulaşabilmek için MÜSİAD olarak belirlenen somut adımları, stratejileri ve gelecek vizyonunu içermektedir.” dedi.

MÜSİAD’ın 16 somut önerisi

Başkan Asmalı’nın Rapor kapsamında değişen ve dönüşen küresel ekonomi çerçevesinde Türkiye’nin, dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer almasını hızlandıracağını ifade ederek açıkladığı 16 adet somut önerinin başlıkları ise şu şeklide sıralandı:

Sektör Bazlı Stratejik Plan Takvimi Oluşturulmalı
Önceliklerin Belirlendiği Sistematik Bir Yol Haritası Kurgulanmalı
Ekonomi Bilim Kurulu Oluşturulmalı
Finansta Bir Pazar Değil, Ev Sahibi Konumuna Gelinmeli
Faizle Mücadele Programı
Faizsiz Finans Kanunu
Diğer Kanun ve Yönetmeliklerin De Gözden Geçirilmesi
Zekât Toplama ve Dağıtma İşlemlerinin Finansal Sisteme Entegrasyonunun Sağlanması
Defi Uygulamaları ve Neobank’ın Öne Çıkardığı Fırsatların Finans ve Katılım Bankacılığı Kapsamında Değerlendirilmesi
İslami Finansal Çözümlerin Çeşitlendirilmesi
KOBİ’lerin Finansman İmkânlarının Genişletilmesi
Selektif Kredi Politikası
Makro İhtiyati Tedbirler
Ücretler Seviyesi-Gelir Adaleti
Hukuki Altyapı
Dezenflasyonist Etki

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı; MÜSİAD 2022 Ekonomi Raporu’nun iş dünyasına, politika geliştiriciler ve tüm ekonomik birimlere ortak menfaatler çerçevesinde sunduğu önerilerin, Türkiye ekonomisinin geleceğini şekillendirmesi temennisiyle konuşmasını sonlandırdı.

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