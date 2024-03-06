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Aktüel MÜSİAD’dan Filistinli bebeklere yardım eli
Aktüel

MÜSİAD’dan Filistinli bebeklere yardım eli

Yeniakit Publisher
2024-03-06 16:46:00 -
MÜSİAD’dan Filistinli bebeklere yardım eli

Türk Kızılay Derneği Ankara Şubesi ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Şubesi arasında yapılan iş birliği protokolü ile Filistin’e destek kampanyası kapsamında Filistin’e bebek maması yardım kampanyası başlatıldı.

YENİ AKİT  ANKARA

7 Ekim’den bu yana kadın çocuk, genç yaşlı demeden Siyonist İsrail devleti tarafından mazlum ve mağdur Filistin halkı soykırıma maruz bırakılırken Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Şubesi örnek teşkil edebilecek bir adım attı. MÜSİAD Ankara Şubesi ile Türk Kızılay Derneği Ankara Şubesi arasında yapılan iş birliği ile açlıkla mücadele etmek zorunda kalan bebekler için bebek maması yardım kampanyası başlatıldı.

Dikkat çeken kampanya

7 Ekim’den bu yana yüz binlerce insanı katleden soykırımcı İsrail, genç yaşlı, kadın çocuk demeden mazlum ve mağdur insanları katletmeye devam ediyor. Siyonist İsrail devleti tarafından soykırıma maruz kalan milyonlarca Filistinli Müslüman en insani temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale getirilirken, bölgedeki yaşanan soykırım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından her platformda dile getirilirken, Türkiye Cumhuriyeti tarafından da bölgeye yardım eli uzatılmaya devam ediliyor. Son olarak MÜSİAD Ankara Şubesi ve Türk Kızılay Derneği Ankara Şubesi arasında imzalanan bir protokol ile bölgede açlıkla mücadele etmek zorunda kalan bebekler için “Bebek Maması Yardım Kampanyası” başlatıldı.

Soykırımcı siyonistlerin hayalleri suya düşecek

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Şube Başkanı Hasan Fehmi Yılmaz; ‘’7 Ekim 2023 tarihinden bugüne, yalnızca İslâm coğrafyasının değil bütün insanlığın onurunu korumak için mücadele veren Filistin’de Siyonist İsrail rejiminin katliamları devam etmektedir. Söz konusu zulüm Filistinli bebeklerin açlıkla imtihanlarını gözler önüne sermiş ve vicdanımızı rahatsız etmektedir. MÜSİAD Ankara olarak başlatmış olduğumuz bebek maması yardımı kampanyası kapsamında Filistinli annelerin savaş, açlık gibi her türlü mağduriyetlerinin yanında bebeklerinin durumu içlerini daha fazla yakmaktadır. İslam coğrafyasının yarınları olan evlatlarımızı aç bırakarak soykırım düşü ile yatıp kalkan Siyonist rejimin hayalleri bir kez daha suya düşecektir. Bu kapsamda milletimizin yapacağı yardımlar sayesinde Filistinli bebeklerin en birinci ihtiyacı olan beslenme sıkıntısını daha aza indirmeyi amaçlamaktayız” ifadelerini kullandı.
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