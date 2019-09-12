0553 313 94 23

MÜSİAD’dan faiz kararı değerlendirmesi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karabük Şube Başkanı Ahmet Nur, Merkez Bankası’nın faiz kararını değerlendirdi.

12 Eylül 2019 Perşembe 18:47
MÜSİAD’dan faiz kararı değerlendirmesi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karabük Şube Başkanı Ahmet Nur, Merkez Bankası’nın faiz kararını değerlendirdi.


MÜSİAD Başkanı Nur, bankaların artık yalnızca para alan para satan konumda olmaması gerektiğini, aynı zamanda proje merkezli bir yatırım bankacılığına da önem vermesi gerektiğini belirtti.


Faiz oranları düştükçe kredi maliyetlerinin de düşeceğini ifade eden Nur, "Faiz indirimi kararı, ülkemiz ekonomisinin bütün aktörleri adına sevindirici bir gelişme oldu. Bu karar ve piyasa faizlerine olan yansımalarının, iç talebin canlanmasına yönelik hızlı bir etki uyandırdığını görüyoruz. Bankalar tarafından kullandırılan kredilerin maliyetleri düştükçe, ekonomik aktivitedeki canlılığın daha da artış kaydetmesini ve bu durumun orta ve uzun vadede sürdürülebilir bir niteliğe kavuşmasını bekliyoruz. Bu bağlamda, yeni yatırımların ve dolayısıyla üretimin önündeki engellerin başında gelen yüksek faizi, Türkiye ekonomisi için bir mesele olmaktan çıkarmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Bu vesileyle artık, ekonominin sırtından faizin yükünü azaltacak veya tamamen kaldıracak sistemler üzerine daha fazla çalışmamız gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 18:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Duvar ustası 2. kattan aşağı düştü
    1. Duvar ustası 2. kattan aşağı düştü
    2. Fikret Orman’dan kimsesiz çocuklara..
    3. İnegöl’de bir garip yangın
    4. Judo: Gençler Avrupa Şampiyonası
    5. İş dünyasından faiz indirimi..
    6. Meteorolojiden yağış uyarısı
    7. Yuvarlama tarifi
    8. Fazla ilaç içip zehirlenen genç son..
    9. 12 Eylül’ün yıl dönümünde şok iddia!..
    10. Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1..
    11. Rusya 2020'de dolarla borçlanmayacak
    12. Eskişehir’de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
    13. Diyarbakır’ın Kulp ilçesi ile Muş..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘12 Eylül’..
    15. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    16. Büyükşehir’den öğrenci servislerine..
    17. Hizan’daki trafik kazasının ardından
    18. Ulaştırma Bakanı’ndan Erzurum..
    19. Kula emniyeti dilencilere göz..
    20. Başkan Sekmen’den “ulaşım” ve..
    21. "Gayretimiz kamu görevlilerinin alım..
    22. Gazişehir Gaziantep'in yeni başkanı..
    23. Bakan Turhan’dan Büyükşehir’e ziyaret
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "12 Eylül"..
    25. Diyarbakır'daki annelerin feryadını..
    26. Paris'te Suudi prensesetecilli hapis..
    27. HDP önündeki ailelerin oturma eylemine..
    28. MÜSİAD’dan faiz kararı değerlendirmesi
    29. GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan..
    30. Firari eski hakim Nalan Can tutuklandı
    Başkan Erdoğan'dan EYT talimatı
    Başkan Erdoğan'dan EYT talimatı
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı