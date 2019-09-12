MÜSİAD’dan faiz kararı değerlendirmesi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karabük Şube Başkanı Ahmet Nur, Merkez Bankası’nın faiz kararını değerlendirdi.

MÜSİAD Başkanı Nur, bankaların artık yalnızca para alan para satan konumda olmaması gerektiğini, aynı zamanda proje merkezli bir yatırım bankacılığına da önem vermesi gerektiğini belirtti.

Faiz oranları düştükçe kredi maliyetlerinin de düşeceğini ifade eden Nur, "Faiz indirimi kararı, ülkemiz ekonomisinin bütün aktörleri adına sevindirici bir gelişme oldu. Bu karar ve piyasa faizlerine olan yansımalarının, iç talebin canlanmasına yönelik hızlı bir etki uyandırdığını görüyoruz. Bankalar tarafından kullandırılan kredilerin maliyetleri düştükçe, ekonomik aktivitedeki canlılığın daha da artış kaydetmesini ve bu durumun orta ve uzun vadede sürdürülebilir bir niteliğe kavuşmasını bekliyoruz. Bu bağlamda, yeni yatırımların ve dolayısıyla üretimin önündeki engellerin başında gelen yüksek faizi, Türkiye ekonomisi için bir mesele olmaktan çıkarmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Bu vesileyle artık, ekonominin sırtından faizin yükünü azaltacak veya tamamen kaldıracak sistemler üzerine daha fazla çalışmamız gerektiğini düşünüyoruz" dedi.