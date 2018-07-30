MÜSİAD'dan faiz açıklaması! 'Doğru bulmuyoruz'

Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk olan MÜSİAD Başkanı Kaan, dikkat çeken mesajlar verdi.

"Ticaret savaşlarının bize faydası olacak, çünkü daha ekonomik ve köprü pozisyonu olan yerlere yatırım yapıyorlar."

"Vergi sisteminin sadeleştirilmesi gerek. İş adamı olarak bizler daha sade vergi sistemiyle hareket etmek istiyoruz."

"(Berat Albayrak ile görüşme) Merkez Bankası ya da dövizle ilgili açıklamaların tek elden çıkması bizim için çok önemli' dedik."