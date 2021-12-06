MÜSİAD'dan dolar ile ilgili çarpıcı uyarı: Dolar yerine onu alın

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, 'Yatırımcı OSB'lerde yer bulamıyor. Asya'dan Türkiye'ye kayan siparişler ihracatçıyı kapasite artışına yönlendirdi. Yatırım iştahı yüksek ama arsa bulamıyorlar, OSB'lerde sıra var.” diye konuştu.

Ne pandemi, ne oynak kur sanayicinin yatırım hevesini kıramıyor. MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, temizlikten çocuk ürünlerine pek çok sektörde sanayicinin artan siparişleri karşılamak için kapasite artırıma niyetinde olduğunu anlatıyor. Ancak yeni yatırımların önünde bir engel var; arsa problemi. Asmalı, "Şu anda yüzlerce sanayici organize sanayi bölgelerine girmek için sırada bekliyor" diye konuşuyor.

Akşam Gazetesi'nin sorularını cevaplayan MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı'nın açıklamaları şöyle:

Pandemiyle birlikte siparişlerin Uzak Doğu'dan Türkiye'ye kaydığını duyuyoruz. Bu durum sanayicinin yatırım iştahını artırdı mı?

Evet bu dönemde Avrupa'dan gelen siparişlere çok hızlı cevap verme kapasitemiz oluştu. Esnek bir üretim mantığımız var. 1 konteyner da olsa 10 konteyner da olsa cevap verebiliyoruz. Avrupa'nın en ücra yerine ürünü teslim etmemiz maksimum 1 ay. Çin'in ise teslimi 5-6 ayı buluyor. Üke olarak önümüzde çok önemli bir fırsat var. Şu anda sanayicinin en büyük problemi ise arsa üretememekten geliyor. Organize sanayi bölgelerinde sırada bekleyen yüzlerce sanayici var. Sanayide kapasite kullanım oranları yüzde 80'lere yaklaşmış durumda. Yatırım iştahı yüksek ama arsa yok.

"Algı operasyonu var"

Şu anki rakamlar normal olmayan, ekonomik verilerimizle örtüşmeyen rakamlar. Piyasalar kapanıyor, pazar günü akşam saatinde dolar çıkıyor. Belli ki yurtdışı alımlar var. Ben bu hareketin 2023 seçimlerinden bağımsız olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'de bu konuda bir algı operasyonu yapıldı. Hükümeti dolar üzerinden köşeye sıkıştırmak gibi bir niyet var. Ancak Türkiye'ye bu operasyonları çekenlerin bir zarar bütçesi olduğunu tahmin ediyoruz. Bir yere kadar zarar edecekler. Sonra durcaklar diye düşünüyorum. Konuştuğumuz bankacılar da kısa süre içinde aşırı oynaklığın stabil bir hale geleceğini söylüyorlar. Bence burada vatandaş da görev düşüyor. herkese biraz daha sağduyulu davranmalarını salık veriyorum.

'Döviz almayın' mı diyorsunuz?

Dövizle iş yapmıyorsanız, dövizle işiniz yoksa, lütfen dolar almayın diyorum. Çünkü bu sefer döviz ihtiyacı olan alamıyor. Sonuçta piyasada sabit bir dolar var. Talep olunca sürekli yükseliyor. Bugün için 'dolardan şu kadar kazandım' diyorlar ya, halbuki o sana elektrik faturası, gaz faturası, pahalı uçak bileti, yüksek araba fiyatı olarak geri geliyor. Tasarruf yapacaksanız, altın al diyoruz.

Ben de gayrimenkul işindeyim ve Ümraniye'de 850 milyon TL'lik yeni bir projeye başladık. Böyle bir projeye başlamak için bir sermaye birikiminizin olması gerek. Ve benim şu anki sermayemin yüzde 5'i bile dolar değil.

Bankalara park etmmiş 225 milyar dolar var

Siz de gayrimenkul işindesiniz. Maliyet artışına paralel olarak, yatırımlar yavaşladı gibi görünüyor. Siz önümüzdeki dönemde sektörde bir hareket bekliyor musunuz?

Ocak ayında 1 tır demiri 125 bin TL'ye alıyorduk, şimdi 250 bin TL. Tabii ki sektör bu durumdan etkileniyor. Ancak ben önümüzdeki dönemde, orta ve sosyal konutta değil ama lüks konutta bir hareket bekliyorum. Şu anda Türkiye'de gerçek kişilerin 130-140 milyar dolar parası var. 80-85 milyar dolar da şirketlerin var. Dolayısıyla 225 milyar dolar bankalara park etmiş dolar var. Bu paralar elbette yatırıma dönecek. Ve gayrimenkule gelmesi de büyük olasılık.

"Fiyatlar bir miktar daha artar"

Pek çok sektörden, yılbaşından sonra ciddi zamlar yapılacağına dair açıklamalar yapılıyor. Siz zam bekliyor musunuz 2022 başında?

ÜFE'yle TEFE arasında makas çok açık, yüzde 24-25 gibi bir fark söz konusu. Bu da demek oluyor ki, üreticiler henüz maliyet artışlarını fiyatlara yansımadı. Dolayısıyla fiyatların bir miktar daha artması mümkün. Ama diğer yandan insanların alım gücü de artacaktır.