MÜSİAD’da kimler geldi kimler geçti

Akit Ekonomi

7 kıtada 11 bini aşkın üyesi olan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), dev projelerin vücut bulmasına; mega yatırımların önünün açılmasına imkân tanıdı. 9 Mayıs 1990 tarihinde devreye alınan dernek, Türkiye’nin güçlenip büyümesine katkıda bulundu.

9 sene görev yaptı

İç ve dış ticareti arttırmak için gerekli her adımı atan MÜSİAD’ın elde ettiği başarılarda genel başkanların payı büyük. Bu başkanlar ve biyografileri şöyle: l 1990-1999 döneminde MÜSİAD Genel Başkanlığı yapan Erol Mehmet Yarar, 1960 yılında Ankara’da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi BiIgisayar BöIümü’nü 1981 yılında bitirdikten sonra USA EImira CoIIeqe’da eğitim gördü. MÜSİAD Kurucu Başkanı konumunda. Yarar; Lezzo AŞ, 404 AŞ, Rozi AŞ’nin Yönetim KuruIu Başkanı. İngiIizce biIen Yarar, evIi ve üç çocuk babası.

IBF’in başında

Erol Mehmet Yarar, Uluslararası İş Forumu’nun (International Business Forum-IBF) Başkanı olarak da yoğun bir tempo içerisinde. İrili ufaklı firmaların ihracat yapmaları ve müşterilerine müşteri eklemeleri adına elinden geleni yapan Yarar, üreticileri de her platformda “Faizde kaçının. Muşaraka, mudaraba gibi yatırım enstrümanlarından yararlanın” daveti yapıyor. Ayrıca “Muşaraka, mudaraba konusu firmalar ve devlet tarafından önemle ele alınmalı. Birtakım teşvikler devreye sokulmalı” çağrısında bulunuyor.

Önemli görevlerde bulundu

1999-2014 döneminde MÜSİAD’ı yöneten Bayram Ali Bayramoğlu, 1958 yılında Rize’de dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Tekirdağ Meslek Yüksek Okulu Pazarlama-İktisat Bölümü’nü bitirdi. İnşaat ve enerji alanlarında faaliyet gösteren şirketleri yönetti. .9 sene MÜSİAD Genel Başkan Yardımcılığı yapan Bayramoğlu, halen derneğin Yüksek İstişare Heyeti’nde. Bayramoğl’nun IBF Genel Koordinatörlüğü görevi de devam ediyor. İngilizce bilen Bayramoğlu, evli ve 1 çocuk babası.

Birimli Başkan

2004-2008 yılları arasında MÜSİAD Genel Başkanı olan Ömer Bolat, 30 Agustos 1963 tarihinde İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladı. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ekonomik İlişkiler Bölümü’nden 1984 yılında mezun oldu. Avrupa Entegrasyonu alanında Hollanda-Amsterdam Üniversitesi Avrupa Enstitüsü’nde yüksek lisans yaptı. Ayrıca Almanya-Kiel Üniversitesi Dünya Ekonomisi Enstitüsü’nün Uluslararası Ekonomi ve İşletme Programı’ndan mezun oldu. Yurda dönüsünde Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü’nden ‘Avrupa Para Sistemi’ konusundaki teziyle doktora diplomasini 30 Ocak 1989’da aldı.

Deneyimli bir isim

2008-2012 döneminde MÜSİAD’ın Genel Başkanı olan Ömer Cihad Vardan 1962 yılında Sakarya Hendek’te doğdu. 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını 1986 yılında Amerika Ohio State Üniversitesi İmalat Mühendisliği Alanında tamamladı. Türkiye’ye döndükten sonra ilk olarak Kale Grup’ta Stinger Füzelerinin bazı parçalarının üretimiyle ilgili CAD/ CAM proseslerinin geliştirilmesinden sorumlu İmalat Mühendisi olarak görev aldı. MÜSİAD Genel Başkanlığı’nın yanı sıra İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Yönetim Kurulu Muhasip Üyeliği ve Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (DOSİDER) Yönetim Kurulu Muhasip Üyeliği görevlerinde bulundu.

İyi bir mühendis

2012-2017 yılları arasında MÜSİAD’ı yöneten Nail Olpak, Burdur’da 1961 yılında dünyaya geldi. 1977 yılında Aydın Lisesi’nden mezun oldu. Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini ise Yıldız Teknik Üniversitesi’nde tamamladı. İş hayatına Umar Makine AŞ’de mühendis olarak başlayan Olpak, MÜSİAD’ın ardından Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu başına geçti.

STK’larda aktif

2017’den bu yana MÜSİAD Genel Başkanı olan Abdurrahman Kaan, 1967 yılında Trabzon’da doğdu. Lise eğitimini 1980-1985 yılları arasında Bakırköy İmam Hatip Lisesi’nde, üniversite eğitimini ise 2008-2013 yılları arasında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamladı. Kaan, Kanlar Gıda Sanayii’nde 1985’ten beri sürdürdüğü Yönetim Kurulu Üyeliği’ne devam ediyor. Sivil toplum kuruluşlarında (STK) aktif rol alan Kaan, olan Ambalajlı Süt Ürünleri Derneği’nin kurucu üyelerinden biri.