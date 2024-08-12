MÜSİAD’a yakışmayan kareler! Bu kadın baş ağrıtır

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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tepki çeken ve sık sık yerel medyada haber konusu olan MÜSİAD Karabük Şube Müdür Nuray Acar’ın işret masalarında boy boy fotoğrafları ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde Şehit İsmail Heniyye’nin vasiyeti üzerine Filistin’e Destek Platformu tarafından organize edilen “Karabük Gazze İçin Ayakta” temalı eyleme bile katılma zahmetinde bulunmayan Acar’ın, içkinin su gibi aktığı masalarda eğlendiğine dair görüntüler kamuoyunda infiale sebep oldu. MÜSİAD’ın misyonuyla çelişen görüntülere tepki gösteren Karabük halkı, sosyal medyadan paylaştığı alkol masalarındaki görüntüler yüzünden tepki çeken Acar’ın MÜSİAD Disiplin Kurulan sevk edilmesi ve bir an önce ihraç edilmesi gerektiği görüşünde birleşti.

BAŞKAN GÖRMÜYOR MU?

Tepkilerin odağındaki diğer bir isim ise Karabük MÜSİAD İl Başkanı Cengiz Ünal oldu. Aile şirketine ait ticaret merkezinde yine bir İsrail markası olan Burger King’in şube açmasına göz yumduğu gerekçesiyle eleştirilen Başkan Ünal’ın, alkol masalarından kalkmayan Kadın Kolları Başkanı Kübra Ekmekçi’nin ihraç edilmesini engellediği ifade edildi. Ünal’ın, sadece kınama cezası ile olayın üzerinin örtülmesini sağlayan isim olduğu öne sürülen Başkan Ünal’ın, skandal içki görüntülerinin ardından Şube Müdür Nuray Acar hakkında nasıl bir işlem yapacağı merak konusu oldu.

BU TABLO MÜSİAD’A YAKIŞMADI

Karabük’te patlak veren skandallar akıllara MÜSİAD Kurucu Başkanı Erol Mehmet Yarar’ın şu sözlerini getirdi. MÜSİAD’ı Müslüman işadamı profilinin nasıl olduğunu göstermek için kurduklarını belirten Yarar, “Bizler 4-5 tane genç işadamı dünya gerçeklerini bilerek, bu işin nasıl yapılması gerektiğine inanan insanlar bir araya geldik. Bu yapıyı kurmanın önemine inandık. 1990 yılının Mayıs ayında bir dünya teşkilatını, bir işadamı teşkilatını, bir Müslüman işadamı tipini temsil edecek bir teşkilat kurulması konusunda bir eylem başlattık. Bunun adı MÜSİAD oldu” demişti.

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AKİT UYARMIŞTI

Öte yandan Akit, 26 Nisan 2024 tarihinde “Starbucks'ın yeni şube açılışına katılan isim herkesi şok etti” başlığıyla verdiği haberinde, MÜSİAD Karabük Şubesi Kadın Kolları Başkanı ve Karabük temsilcisi Kübra Ekmekçi’nin, Karabük’teki Starbucks’ın açılışını duyurmasına yönelik tepkileri haberleştirmişti.