MÜSİAD Vizyoner'23 Zirvesi için geri sayım başladı

MÜSİAD'ın ulusal ve uluslararası arenada prestijine değer katmak ve marka değerini yükseltmek adına 2015'ten bu yana her iki yılda bir düzenlediği ve Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu MÜSİAD Vizyoner'23'ün tanıtım toplantısı derneğin Yeni Bosna'daki genel merkezinde yapıldı.

İş insanlarını bilgilendirme, geleceğe hazırlama ve hayata katkı sağlama adına bu yıl beşincisi "Biz'in Gücü" mottosuyla 4 Kasım'da TİM Show Center'da düzenlenecek zirvenin tanıtım toplantısına MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve MÜSİAD Vizyoner'23 İcra Kurulu Başkanı Hasan Ekmen katıldı.

"Yerli üretim olursa ekonomide güçlü oluruz"

MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, toplantıda yaptığı konuşmada, 2 yılda bir yapılan Vizyoner'23 Zirvesi'yle katılımcılara iş dünyasına yönelik farklı kapılar açıldığını, yeni fikirler sunulduğunu aktardı.

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Asmalı, "MÜSİAD olarak ilk kez 2015'te gerçekleştirdiğimiz Vizyoner zirvelerimiz geçen zaman içinde çok büyük bir ilgi gördü ve çok fazla katılımcıya ulaştı. Günden güne etki alanını genişletti. Gerek ulusal ve uluslararası katılımcılarıyla gerek programı ve içeriğiyle kendi alanında takip edilen ve beklenen zirve oldu. " şeklinde konuştu.

Zirveyle geleceğin iş dünyasının gerektirdiği değişiklikleri ele almayı ve iş birliğini sürekli artırmayı hedeflediklerine dikkati çeken Asmalı, bu sayede iş dünyasının liderlerini ve düşünürlerini bir araya getirerek yenilikçi fikirleri tartıştıklarını ve geleceğin iş stratejilerini şekillendirmeye odaklandıklarını söyledi.

Asmalı, "Kurulduğumuz günden bugüne dek MÜSİAD olarak iş dünyasının birleştirici rolünü üstlendik. Bu seneki zirvemizin mottosunu bir ve beraber olmaya ve bunu anlamlı bir bütün haline getirecek olan kolektif harekete vurgu yapmak için 'Biz'in Gücü" olarak belirledik." dedi.

Asmalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla açıkladığı hedeflere daha kolay ulaşılmasının, başarı ve kazanımları daha ileriye taşıyacak yegane yol haritasının "kolektif hareket" olduğunu anlattı.

"2030'da gayrisafi milli hasılamızı 2 trilyon dolara pekala çıkarabiliriz"

Mahmut Asmalı, MÜSİAD olarak kolektif güce inandıklarını dile getirerek Türkiye'nin 2022'de gayrisafi milli hasılasının 905 milyar dolar olduğunu, Uluslararası Para Fonu (IMF) tahminlerine göre 2023'te bu rakamon 1 trilyon dolar olarak gerçekleşmesinin tahmin edildiğini aktardı.

Asmalı, "MÜSİAD Vizyoner'23 ele alacağımız, 'Teknoloji'de Biz'in Gücü' ile silikon vadilerimiz, yerli yatırımlarımız, milli savunma sanayimiz ve en büyük değerimiz gençlerimizle birlikte kolektif güç oluşturarak 'Girşimde Biz'in Gücü' ile yeni unicornlarımız, yerli yapay zeka çalışmalarımız ve katma değerli yatırım yapacak girişim sermayelerimizle birlikte kolektif zeka birliği yaparak ve 'Dünyayı Değiştirmede Biz'in Gücü' ile yeşil hidrojen ve enerji yatırımlarımızla birlikte kolektif bilinci oluşturarak 2030'da gayrisafi milli hasılamızı 2 trilyon dolara pekala çıkarabiliriz." dedi.

"MÜSİAD Girişim Sermayesi Yatırım Fonu' kurduk"

MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, Türkiye'yi dünyanın önde gelen ilk 10 ekonomisinden biri olarak konumlandırabileceklerini belirterek, "Bunun için 'MÜSİAD Girişim Sermayesi Yatırım Fonu' kurduğumuzu, MÜSİAD üyelerini sermaye güçlerini birleştirip, katma değerli yatırımlar için kaynak oluşturacağımızı ve ülkemizi 2 trilyon dolar gayrisafi milli hasılaya ulaştıracak çalışmalar içinde sorumluluk aldığımızı kamuoyuna ilan ediyoruz. Türkiye'nin ikinci yüzyılında gerçekleştirilecek ilk büyük iş adamları ve iş dünyası etkinliği MÜSİAD Vizyoner'23 girmiş olacak. 'Türkiye Yüzyılı' hedefini gerçeğe dönüştürmek için MÜSİAD olarak, kolektif gücü rasyonel bir şekilde her alanda yaşatabilmek için bir yol haritasını hazırlayacağız." şeklinde konuştu.

Asmalı, "Türkiye için Kolektif Güç Hareketi" yol haritasını 4 Kasım Vizyoner'23'de açıklayacaklarını duyurdu.

"İsrail hiçbir hedef gözetmeden, tamamen yıldırmak üzerine bir saldırı içerisinde"

Mahmut Asmalı, Gazze'de son 10 gündür büyük bir insanlık dramı yaşandığını, her geçen gün bölgeden kötü haberler almaya devam ettiklerini belirterek, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

"İsrail'in yaptığı yoğun hava saldırıları ve bombalamalar yüzünden Gazze'de taş üstünde taş kalmadı. İsrail hiçbir hedef gözetmeden, tamamen yıldırmak üzerine bir saldırı içerisinde. Gazze'deki sivil yerleşim yerleri, ibadethaneler, hastaneler ve eğitim kurumları yerle bir olmuş durumda. Altyapı sistemi çökertilmiş, insanların elektrik ve suyu kesilmiş, insanlar gıdasız ve susuz bırakılmış. İsrail, Gazze'de neredeyse planlı bir soykırım faaliyeti yürütüyor. Bu duruma sessiz kalmak imkansız. Dünyanın neresinde bir masum bir sivil zulüm görüyorsa buna asla sessiz kalamayız. Biz MÜSİAD olarak Gazze'deki savaşı ve insanlığa karşı yapılan bu katliamı kınıyoruz. Bölgedeki tüm aktörlere savaşın bitirilmesi, bölgedeki huzurun sağlanması ve yapılan insanlık suçlarına bir an önce engel olunması için adalet çağrısı yapıyoruz."

MÜSİAD Vizyoner'23 İcra Kurulu Başkanı Hasan Ekmen de 2015'ten bu yana gerçekleştirmiş oldukları programlar sayesinde yenilikçi fikirler ve inovatif adımlar atarak iş dünyasının uzun yolculuğuna vizyoner bir bakış açısı getirdiklerini söyledi.

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