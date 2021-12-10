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Ekonomi MÜSİAD Vizyoner’21’de İklim Manifestosunu açıklayacak
Ekonomi

MÜSİAD Vizyoner’21’de İklim Manifestosunu açıklayacak

Türkiye ve dünyadaki saygın konumunu giderek yükselten, mahalli ve evrensel değerleri gözeterek iş dünyasına geleceğe yönelik çözümleriyle rehberlik eden Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), iş dünyası ve kamuoyunda ilgiyle takip edilen etkinliklerine devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 11:11:00 -
MÜSİAD Vizyoner’21’de İklim Manifestosunu açıklayacak

Bu kapsamda 2015’ten bu yana her 2 yılda bir düzenlediği MÜSİAD Vizyoner etkinlikleriyle iş dünyasını geleceğe hazırlıyor. Bu seneki zirve başlığı “Fark Et” olarak belirlendiği MÜSİAD Vizyoner’21, iklim krizinden dijital dönüşüme, girişimci ekosistemine kadar pek çok alanda iş dünyasına rehberlik edecek.

Erkan Gül: Daha güçlü ve sürdürülebilir bir ekonomi için

MÜSİAD Visyoner’21 İcra Kurulu Başkanı Erkan Gül, zirvede “İklimi Fark Et” başlığıyla daha güçlü ve sürdürülebilir bir ekonomi için sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji dönüşümünün önemine dikkat çekileceğini belirtti. Gül, iklim krizi ile mücadele kapsamında imzalanan Paris İklim Anlaşması’ın iş dünyası kadar MÜSİAD’a da büyük sorumluluklar yüklediğini ifade ederek, şunları kaydetti: “MÜSİAD olarak sorumluluklarımızın farkındayız. Sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji dönüşümlerini hedefimize alarak manifestomuzun altına imzamızı attık. Teşkilatımız bünyesinde bulunan Enerji ve Çevre Sektörü Kurulumuz ve saygın akademisyenlerimizden oluşan Danışma Kurulumuz çalışmalarını tamamladı. ‘İklimi Fark Et’ başlığında yapacağımız çalıştayımızdan çıkan önergeler de manifestomuzu güçlendirecek.”

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