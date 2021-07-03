  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Abdurrahman Dilipak'tan hayvan hakları yasa teklifine eleştiri! 'Bu yasa içinde başka bir fitne barındırıyor'

Bakan Koca rakamı açıklayıp müjdeyi duyurdu!

Dikkat! Meteorolojiden hafta sonu için 'sarı kodlu' uyarı

Firari suç örgütü liderine operasyon şoku! "Arkasında Sedat Peker var"

Profesyonel yalancı Akşener: HDP 31 Mart'ta Millet ittifakında değildi

Sayıları 13'e kadar düşen azınlık akademisyenler! İddialı söylemleri ile komik duruma düştüler

2019'da Sedat Peker'i hedef aldığı için kurşunlanmıştı! Gözaltına alınıp serbest bırakıldı

CHP'li İBB'nin ardından Mansur Yavaş da sağlık çalışanlarının ücretsiz haklarını kaldırdı!

Kötü haberi duyurdular! Yüzde 90'ı çalışamaz durumda

Erdoğan'ı gülümseten soru: Darlandığınızda ne yapıyorsunuz?
Müsilaj sebebiyle 37 işletme kapatıldı
MÜSİAD üyeleri Günsel'i test etti
5 ilde KCK operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Seçim çağrısı sonrası Asiltürk ve Karamollaoğlu’ndan bir ilk
Gündem MÜSİAD üyeleri Günsel'i test etti
Gündem

MÜSİAD üyeleri Günsel'i test etti

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve beraberindeki heyet, KKTC'nin yerli otomobil Günsel'i test etti.

Yeniakit Publisher
2021-07-03 13:02:00 -
MÜSİAD üyeleri Günsel'i test etti

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve beraberindeki heyet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yerli otomobil Günsel'i test etti.

Günsel'den yapılan açıklamaya göre, MÜSİAD heyeti, KKTC şubesi açılışı için geldikleri Lefkoşa'da Günsel'i ziyaret etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Yerleşkesinde bulunan sürüş alanında Günsel'in ilk modeli B9 ile test sürüşü gerçekleştiren MÜSİAD üyeleri, üretim tesislerini de gezerek aracın özellikleri ve seri üretim hazırlıkları ile ilgili bilgi aldı.

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, ziyaret esnasında yaptığı açıklamada, Günsel'in, KKTC'nin en önemli üretim markası olarak ülke sanayisinin gelişiminde lokomotif olacağını belirterek, ithalatın önüne geçileceğini bildirdi.

TOGG ve Günsel'in Türk dünyasının küresel yüzleri olarak ihracat ve istihdam başta olmak üzere ülke ekonomilerine ciddi katkı sağlayacağını kaydeden Kaan, şu açıklamalarda bulundu:

"Burası bizim kardeş vatanımız, 'daha nasıl faydalı olabiliriz' kısmında çok güzel şeylere vesile olabileceğimizi düşünüyoruz. KKTC'nin turizm başta olmak üzere ulaşım, acentecilik, güneş enerjisi, mobilya, narenciye ve süt sektörü olmak üzere ciddi potansiyel taşıdığını gördük. Doğru politika ve planlamalarla, ilişkilerin de çeşitlendirilmesiyle iş birliklerimizin daha da büyüyeceğini düşünüyoruz."

"Türkiye'nin desteğini her zaman hissediyoruz"

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ise MÜSİAD'ı ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

KKTC'nin yerli otomobilini üretmek için çıktıkları yolda Türkiye'nin manevi desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini kaydeden Günsel, otomobilin seri üretimine ilişkin bilgiler verdi.

Günsel, Lefkoşa'da açılışı yapılan MÜSİAD KKTC Şubesi'nin iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğine büyük katkı sunacağına inandığını bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay