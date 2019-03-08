MÜSİAD, Tarım Fuarı’na 7 stantla katıldı

MERSİN (İHA) – Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şubesi, Mersin Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı’na 7 stantla katıldı. MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Serdar Yıldızgörer, “Tarım ülkenin geleceğidir” dedi.

Yenişehir Fuar Merkezi’nde açılan 14. Mersin Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı’na 110 firma katılırken, MÜSİAD Mersin’den de 6 firma ve dernek standı da fuarda yer aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan ve Mersin Valisi Ali İhsan Su, MÜSİAD Mersin standını ziyaret ederek firma yetkililerinden bilgi aldı.

Fuarların Mersin’de tarımın gelişmesi adına büyük önem taşıdığını belirten MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Yıldızgörer, “14’üncüsü düzenlenen Mersin Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı kentimiz için büyük bir önem taşıyor. 110 firmanın katılım sağladığı fuarda Mersin firmalarının bir arada olması, kentimizin güç birliğini kanıtlar niteliktedir. Tarım bir ülkenin geleceğidir. Tarımı ve hayvancılığı gelişmemiş bir ülkenin dış pazarda kendine yer bulması oldukça zordur. MÜSİAD Mersin Şubesi bünyesinde bulunan birçok firmamız, dünyanın dört bir tarafına ihracat gerçekleştiriyor, kentimize ve ülkemize değer katıyor. Mersin’de bu tarz fuarları daha aktif hale getirerek, kentimizi fuar turizmine açmamız gerekiyor” dedi.

Mersin’de güç birliğinin artması gerektiğine dikkat çeken Yıldızgörer, “Mersin, turizm, lojistik, tarım ve sanayi alanlarında büyük potansiyele sahip bir kenttir. Mersin’de kurum ve kuruluşlara, STK’lara ve iş dünyasına düşen en büyük görev, kentimizde potansiyel oluşturan değerlere sahip çıkmaktır. Bu değerlere sahip çıkmak da ancak güç birliği yaparak olur. Bu mantık ile hareket edildiği takdirde kentimiz bölgenin cazibe merkezi olacaktır” ifadelerini kullandı.