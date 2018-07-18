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MÜSİAD, Suriye’de ticaret merkezi ve şube açacak

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ’tan temizlenen bölgelerde ticaret merkezi ve şube açılacak. Suriye’de yaklaşık 8 yıldır devam eden iç savaşta yüz binlerce kişi hayatını kaybetti, milyonlarca insan da yaşadıkları yerleri terk ederek güvenli gördükleri bölgelere sığınmak zorunda kaldı.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 12:21
MÜSİAD, Suriye’de ticaret merkezi ve şube açacak

Olayların başladığı ilk günden itibaren Suriyelileri yalnız bırakmayan Türkiye, savaş mağdurlarına her türlü desteği veriyor. Sivil toplum kuruluşları da “ensar-muhacir” anlayışından hareketle düzenlenen kampanyalarla sınırın diğer tarafındaki Suriyelileri bir an olsun yalnız bırakmıyor.

MÜSİAD da Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sonrası güvenli hale getirilen bölgelerde ticaretin geliştirilmesi ve insanların refaha kavuşması için ticaret merkezi ve şube açmaya hazırlanıyor.

Derneğin Yurt Dışı Teşkilatlanma Komisyonu Başkanı İbrahim Uyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle Azez ve çevresindeki bölgelerde iş olanakları ve ticari fırsatların geliştirilmesi için MÜSİAD Suriye Şubesi’nin kuruluş çalışmalarına başladıklarını belirtti.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 12:21
  1. MÜSİAD
  2. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı

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