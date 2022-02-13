MÜSİAD ‘Sanayide Dijital Dönüşüm’ü masaya yatırdı

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, dönüşen dünyada dijitalleşmenin giderek önem kazandığını ifade etti. İklim değişikliği ve dijitalleşme gibi konuların sürdürülebilir sanayi politikalarını tetiklediğini söyleyen Başkan Asmalı, iş dünyasının çalışmalarını bu kapsamda revize etmesinin gelecek dönemde olumlu sonuçlar ortaya koyacağını vurguladı.

“İnovatif fikirler cesaretle başarıya ulaşır”

MÜSİAD’ın kuruluşundan bu yana güçlü Türkiye idealiyle yoluna devam ettiğini ifade eden MÜSİAD Genel Başkanı, yerli ve milli projelere desteğin devam edeceğini ifade etti. Başkan Asmalı son 20 yılda teknoloji alanında hayata geçirilen projelere değinirken, inovatif fikirlerin cesaretle başarıya ulaştığının altını çizdi. MÜSİAD’ın Yatırım Yılı projeksiyonu kapsamında hayata geçirilecek adımlara da değinen MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, ilk etapta gerçekleştirilecek 25 milyar TL’lik yatırım ile 25 bin yeni istihdam oluşturulacağını belirtti. TÜİT Zirvesinde, Dijital Dönüşüm, Yeşil Mutabakat, Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0 panel oturumları düzenlendi.